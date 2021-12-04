أخبار الزمالك.. إصابة المدير الإداري لفريق الكرة بفيروس كورونا

أعلن نادي الزمالك، اليوم السبت، إصابة عمرو أبوالعز المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم السبت إن المسحة التي خضع لها الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم واللاعبون أمس جاءت سلبية .

وأضاف أن المسحة التي خضع لها عمرو أبو العز المدير الإداري لفريق الكرة جاءت إيجابية، وأوضح ان أبوالعز يخضع للعزل المنزلي مع اتباع بروتوكول العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأبيض.

وانتظم الثلاثي محمد أبو جبل ومحمد عواد ويوسف إبراهيم أوباما لاعبو الفريق في التدريبات الجماعية للفريق اليوم السبت، بعد غيابهم عن مران أمس بإذن الجهاز الفني.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شرح خلالها بعض الأمور الفنية وطالب اللاعبين بالتركيز في الفترة المقبلة.

وحصل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية حيث اكتفي بخوض تدريبات خاصة، كما حصل إمام عاشور لاعب وسط الفريق على راحة من التدريبات الجماعية بإذن الجهاز الفني للفريق بقيادة كارتيرون.

‎ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم 21 ديسمبر الحالي في الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري.