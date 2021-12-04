رسميا تعطيل الدراسة في هذه المحافظة بسبب موجة الطقس السيئ

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محمد سياف - ابو ظبي - تفادياً لأية أخطار قد تحدث لا بناؤنا الطلبة والطالبات ، وحتى تستطيع الأجهزة المعنية من القيام بواجبها نحو رفع الاثار السلبية المترتبة على سقوط الأمطار، فقد قرر محافظ الاسكندرية تعطيل الدراسة الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021، وذلك وفق تصريحات الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية.

رسميا تعطيل الدراسة في هذه المحافظة طلاب ومعلمون بسبب موجة الطقس السيئ:-

قال الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، بأنه تقرر أن يتم تعطيل الدراسة اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021، وذلك للطلاب والمعلمين، بسبب ما تتعرض له محافظة الاسكندرية من طقس سيىء، حيث أدت نوة قاسم التي تتعرض لها محافظة الاسكندرية إلى ارتفاع المياه داخل البحر المتوسط، كما أن هيئة الارصاد الجوية قد أعلنت عن سقوط أمطار متوسطة الشدة اعتباراً من صباح الأحد على السواحل الشمالية ومن بينها محافظة الاسكندرية.

من الجدير بالذكر أن هيئة الارصاد الجوية تتوقع أن يشهد طقس الأحد سقوط أمطار متوسطة على عدد من المناطق، من بينها محافظات السواحل الشمالية، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدد من مناطق الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد.

كما يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط بسبب إرتفاع سرعة الرياح به، وإرتفاع الموج من 2.50 متر إلى 3.50 متر.

يأتي هذا القرار الصادر من محافظ الاسكندرية بناء على التفويض الممنوح له من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والذي أعطي الحرية كاملة لكل محافظ بحسب محافظته سلطة تعطيل الدراسة والأجهزة التابعة له، في ضوء ما تتعرض له المحافظة من طقس سييء، قد يتسبب فى حدوث أضرار كبيرة للطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية، وحتى تستطيع الأجهزة المعنية برفع الأثار المترتبة على هطول الأمطار القيام بواجباتها على الوجه الأمثل، من رفع مياه الأمطار من الشوارع.

يذكر أن محافظة الاسكندرية قد تعرضت منذ أسبوعين لموجة من الطقس السيىء أدت إلى تعطيل الدراسة بها عدة أيام بسبب ما شهدته المحافظة من سقوط كميات هائلة من مياه الأمطار.