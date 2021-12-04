تعطيل الدراسة فى الإسكندرية، العديد من المواطنين يتطلعون بشكل يومي إلى معرفة درجات الحرارة فى المحافظات تحسبًا لحالة الطقس.

دوت الخليج

تعطيل الدراسة فى الإسكندرية غدًا

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس منخفض للغاية خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

وأعلنت واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه سيتم تعطيل الدراسة غدًا الأحد، نظرًا لتوقعات الأرصاد انخفاض درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار.

وخلال مداخلة هاتفية تليفزيونية، أعلنت المحافظ تعطيل الدراسة غدًا فى مختلف المدارس التعليمية بالمحافظة حرصًا على التلاميذ من تعرضهم لأى ضرر.

درجات الحرارة فى المحافظات

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس شديد البرود غدًا الأحد، مع احتمالية سقوط أمطار رعدية خاصة على المناطق الشمالية.

كما حددت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة فى المحافظات، حيث أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة فى محافظة الإسكندرية بالنسبة للعظمى 21، والصغرى 14.

وإليكم درجات الحرارة فى عدد من المحافظات:-

- القاهرة العظمى 21 والصغرى 14

- الإسكندرية 21 للعظمى والصغرى 14

- وادى النطرون العظمى 21 والصغرى 14

- دمنهور 21 للعظمى والصغرى 14

- بلطيم العظمى 20 والصغرى 14