الموت يفجع الملحن شريف حمدان.. «تفاصيل»

أعلن الملحن شريف حمدان عن وفاة والدته بعد صراع مع المرض، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل خاصة بمكان وموعد الجنازة.

دوت الخليج يرصد وفاة والدة الملحن شريف حمدان.

شريف حمدان يعلن وفاة والدته

كتب شريف حمدان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «أمي ماتت»، ومن ثم انهالت عليه التعليقات من متابعيه يوأسونه في فجعته.

شريف حمدان يطالب بالدعاء لوالدته

كان حمدان كتب أمس، عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: "أمي في العناية المركزة، فضلًا الدعاء لها بالشفاء العاجل، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين".

وتابع: "اللهم إني أسألك بأسمائك الحسني وصفاتك العليا وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن علي أمي بالشفاء العاجل اللهم لا تدع فيها ألما إلا وسكنته ولا مرضآ إلا وشفيته اللهم البسها ثوب الصحة والعافية ولا ترني فيها مكروهآ يحزنني، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي يا أمي شفاء لا يغادر سقما عاجلا وليس آجلا".

آخر أعمال شريف حمدان

ويذكر أن آخر أعمال شريف حمدان أغنية «عندي غيركم»، للمطرب محمد حسن.

ووضع مؤخرًا الموسيقار شريف حمدان، الموسيقى التصويرية والألحان لمسرحية «نجوم الظهر» للنجم محمد صبحي التي تعرض على مسرح مدينة سنبل.

صناع عمل مسرحية نجوم الظهر

مسرحية «نجوم الظهر» تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وبطولة وإخراج النجم محمد صبحي ونخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم : سميرة عبد العزيز، سماح السعيد، عبد الرحيم حسن، محمد أبو داوود، ندي ماهر، ميرنا زكري، حازم القاضى، تامر ضيائي، داليا حسن، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزى ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقى طنطاوى ورحاب الشناط .

شريف حمدان يشارك في احتفالية 50 سنة فن

وكان الموسيقار شريف حمدان قد تعاون مع النجم محمد صبحي في ألحان احتفالية 50 سنة فن التي كرم خلالها 120 فنانا ممن شاركوا النجم محمد صبحي اعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، وتعاون بألحانه مع كبار المطربين.