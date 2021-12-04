/664293/كأس-العرب-محمد-شريف-يسجل-الهدف-الخامس-لمنتخب-مصر-في-شباك-السودان

تمكن محمد شريف، أن يسجل الهدف الخامس لمنتخب مصر في شباك السودان، ببطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل محمد شريف الهدف الخامس برأسية رائعة، بعد متابعة لكرة محمد مجدي أفشة.

وكان حكم اللقاء أعلن وجود حالة تسلل ليعود لتقنية الفيديو ويقوم باحتساب الهدف.

كأس العرب.. نهاية الشوط الأول بثلاثية لمنتخب مصر أمام السودان بتألق لاعبي فيوتشر «فيديو»

أنتهى الشوط الأول بين منتخب مصر أمام السودان بنتيجة 3/0 للفراعنة ضمن مبارايات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العرب، مع أداء أكثر من رائع لكتيبة كارلوس كيروش.

وشهد بداية الشوط هجوم كبير من لاعبي منتخب مصر، حتى أفتتح الاهداف أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر في ثاني لقائاته مع منتخب مصر بهدف أكثر من رائع في الدقيقة الرابعة، بتسديدة صاروخية على يسار حارس السودان.

حلوة أوي أوي من أحمد رفعتhttps://t.co/GTASlpfkgf — Ahmed Sayed (@ahmdsayed74) December 4, 2021

وفي الدقيقة 12 حصل عمر كمال زميل أحمد رفعت في فيوتشر على ركلة جزاء، ليحرزها أحمد سيد زيزو، ثم أحرز محمود حمدي الونش الهدف الثالث بعد مرواغة رائعة من اللاعب الشاب حسين فيصل بالدقيقة 31.

هدف زيزو مع منتخب مصر في مرمى السودان 🇸🇩 https://t.co/K0nILOXmqg — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) December 4, 2021

لينتهي الشوط الأول بنتيجة كبيرة لمنتخب مصر على السودان وسط أداء رائع ومميز من كتيبة الفراعنة.

هدف مُدافعنا محمود حمدي الونش في شباك منتخب السودانhttps://t.co/beiKvl67Ax — Zamalek Stats (@Zamalek_Stats) December 4, 2021

وشهدت تشكيلة المباراة مفاجأت خاصة في مركز الظهير الأيمن بإراحة أكرم توفيق، ومشاركة عمر كمال عبد الواحد، مع تواجد حسين فيصل، بديلاً لمحمد شريف في الخط الهجومي.

وفيما يلي تشكيل منتخب مصر لمباراة السودان:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: عمرو السولية، أيمن أشرف، أحمد رفعت

خط الهجوم: حسين فيصل، أحمد سيد زيزو، مروان حمدي