دار الإفتاء: غدًا أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1443 هجريًّا

جدة - نرمين السيد - وقالت دار الإفتاء - فى بيان اليوم - إنه تم استطلاع هلالَ شهرِ جمادى الأولى لعام 1443 هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسعِ والعشرين من شهر ربيع الآخر1443 هجريا، الموافق الرابع من شهر ديسمبر 2021 ميلاديا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّقَ شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر جمادى الأولى لعامِ 1443 هجريًّا.
وتتقدم دار الإفتاء المصرية بهذه المناسبةِ الكريمةِ بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتتمنى له دوام الصحة والعافية، كما تتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.
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