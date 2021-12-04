«القومى للطفولة» يدعم الطفل محمود الذى تخلت عنه والدته

جدة - نرمين السيد - أكد المجلس القومى للطفولة والأمومة، تقديم سبل الدعم للطفل محمود والذى تعرض للإهمال وسوء المعاملة من والدته التى تخلت عنه ورفضت رعايته بعد انفصالها عن والده والذى توفى لاحقًا ، حيث تزوجت بآخر.





وأوضح المجلس فى بيان له، اليوم السبت، أن منظومة نجدة الطفل التابعة للمجلس القومى للطفولة والأمومة قد قامت برصد هذه الواقعة فور إذاعتها بأحد البرامج التلفزيونية، حيث تم على الفور توجيه لجنة حماية الطفولة بمحافظة الشرقية بسرعة الانتقال إلى مقر تواجد الطفل بإحدى دور الرعاية الاجتماعية بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية حتى تم الإطلاع على حالة الطفل.

وأضاف المجلس أن الطفل تبين أنه يبلغ من العمر 14 عامًا وتم استقباله بدار الرعاية المودع بها بتاريخ 25 نوفمبر الماضى، حيث كان يعانى من التهاب حاد بالمعدة وتورم بالركبة اليمنى، والتهاب حاد بالمفاصل، حيث تم نقله فى اليوم التالى مباشرة إلى مستشفى الأحرار وتم إجراء عملية استئصال الزائدة الدودية له وحالته حاليا مستقرة، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وشدد المجلس القومى للطفولة على استمرار تقديم كل سبل الدعم الكامل للطفل ضحية الإهمال، ولا سيما الدعم النفسى، والقانونى، فضلًا عن متابعة التحاقه بالتعليم، حتى إذا تطلب الأمر نقله إلى دار رعاية أخرى تناسب حالته بما يسمح بإعادة دمجه فى التعليم مرة أخرى.

واستنكر المجلس هذه الواقعة المسيئة لهذا الطفل البرئ والتى تظهر تجرد الأم من كل معانى الأمومة بل و الإنسانية معرضة حياة الطفل للخطر.

وناشد المواطنين بسرعة التواصل مع منظومة نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، حال تعرض الأطفال لأى انتهاك والتى تتمثل ى الخط الساخن على الرقم16000 على مدار اليوم و طوال الأسبوع، أو من خلال الواتس آب على الأرقام 01102121600 أو 01016609579، أو من خلال تطبيق نبته مصر، أو من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومى للطفولة والأمومة.