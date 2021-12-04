منتخب مصر يكتسح السودان بخماسية نظيفة في مونديال العرب

حقق منتخب مصر فوزاً عريضاً على السودان بخمسة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد 974 بالدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس العرب.

ورفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى 6 متساويا مع منتخب الجزائر، بينما لم يحصد منتخب السودان أى نقاط حيث تلقى هزيمتين حتى الآن فى البطولة.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعمر كمال وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد فتوح، وأيمن أشرف وعمرو السولية وأحمد رفعت وحسين فيصل وأحمد سيد زيزو ومروان حمدى.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحى ومحمود جاد وأحمد ياسين وأكرم توفيق ومروان داوود ومحمد شريف ومصطفى فتحى ومهند لاشين ومحمد عبد المنعم وأسامة فيصل ومحمد مجدى أفشة.

جاءت بداية المباراة على أفضل ما يكون لمنتخب مصر، حيث سجل أحمد رفعت هدف التقدم لمنتخب مصر فى شباك السودان فى الدقيقة 3 من تسديدة بقدمه اليسرى بعدما ارتدت تسديدة نفس اللاعب من العارضة، ليسجل رفعت هدفا عالميا فى أول ظهور له مع المنتخب.

وفى الدقيقة 13، نجح أحمد سيد زيزو فى تسجيل الهدف الثانى لمنتخب مصر من ركلة جزاء احتسبها الحكم النيوزيلاندى لصالح عمر كمال عبد الواحد بعد عرقلته من جانب مدافع السودان داخل منطقة الجزاء.

وكاد حسين فيصل يسجل الهدف الثالث لمنتخب مصر والأول له بقميص الفراعنة فى الدقيقة 24، بعدما تسلم الكرة فى منطقة جزاء السودان وسدد تصويبة أرضية قوية لكن حارس السودان تصدى لها وأنقذ مرماه من الهدف الثالث.

وفى الدقيقة 31، سجل محمود الونش الهدف الثالث لمنتخب مصر فى شباك السودان بعدما تسلم تمريرة من حسين فيصل حولها إلى مرمى السودان بتسديدة قوية.

وأشهر الحكم النيوزيلندى البطاقة الحمراء فى وجه أحد لاعبى السودان بعد تدخله بعنف ضد أيمن أشرف، قبل أن يطلق صافرته معلنا نهاية المباراة بتقدم منتخب مصر بثلاثية نظيفة.

وفى الشوط الثانى، وتحديدا فى الدقيقة 57 سجل حسين فيصل الهدف الرابع لمنتخب مصر وهدفه الشخصى الأول فى شباك أسوان، ليرفع حصيلة الفراعنة إلى 4 أهداف نظيفة بعد مرور 60 دقيقة.

وأجرى كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر 4 تغييرات بعد الهدف الرابع ، بنزول مصطفى فتحى ومحمد مجدى أفشة ومحمد شريف ومروان داوود وأسامة فيصل بدلا من أحمد سيد زيزو ومحمود الونش وأحمد رفعت وأحمد فتوح ومروان حمدى.

وفى الدقيقة 78 نجح محمد شريف فى تسجيل الهدف الخامس للفراعنة فى شباك السودان من رأسية متقنة سكنت الشباك، وأكدت تقنية الفيديو صحة الهدف، لينتهى اللقاء بفوز مصر بخماسية نظيفة.