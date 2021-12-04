اقتراح بإنشاء أسطول بحري لنقل الحاصلات الزراعية.. ونواب لـ"دوت الخليج": خطوة فعالة نحو تحفيز المصدرين 

/664287/اقتراح-بإنشاء-أسطول-بحري-لنقل-الحاصلات-الزراعية-ونواب-لـتحيا-مصر-خطوة-فعالة-نحو-تحفيز-المصدرين

يشهد القطاع الزراعى شهد طفرة حقيقية غير مسبوقة في مختلف المجالات سواء فى مجال استصلاح الأراضى أو الثروة الحيوانية، أو الثروة السمكية، حيث أولي الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع لزراعي بعنائية فائقة باعتباره عصب الدولة المصرية.

اقتراح بإنشاء أسطول نقل بحري لخدمة القطاعات التصديرية

ومن جانبه، طالب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وزير المالية بتبني مقترح لإنشاء أسطول نقل بحري لخدمة القطاعات التصديرية للنفاذ لأسواق أوروبا، وذلك لدعم الصادرات سريعة التلف في قطاعي الحاصلات الزراعية والغذائية، ويبلغ إجمالي صادراتها نحو 7 ملايين طن سنوياً.

وأكد الدمرداش، علي أهمية أن يقود وزير المالية بنفسه الإشراف على نظام الإفراج المسبق، حيث يعاني من تعدد الجهات الحكومية وعدم وجود المرونة المطلوبة من بعض الهيئات التي ترفض الإفراج عن البضائع بنظام تحت التحفظ أو السماح المؤقت، وما يسببه من غرامات للأرضيات، مطالباً بتحفيز الإفراج المسبق وخروج البضائع، خاصة الزراعية تحت التحفظ.

حسن عبد الوهاب: إنشاء أسطول بحري للحاصلات سيساهم في تفادي تلف المنتجات

وفي هذا الإطار، أشاد النائب حسن عبد الوهاب، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بمقترح رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عبدالحميد الدمرداش، بإنشاء أسطول نقل بحري لخدمة الحاصلات الزراعية، لافتا أن خطوة فعالة نحو تحفيز المصدرين وزيادرة الصادرات المصرية.

وأضاف عبدالوهاب، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن أعضاء مجلس النواب دائما ما يطالبون بتفعيل أسطول نقل بحري لخدمة النقل الحاصلات الزراعية والركاب، لافتا أن النقل البحري يتميز بعدة إيجابيات أهمها قلة التكلفة مقارنة بغيره من وسائل النقل الأخري. وأكد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن إنشاء أسطول بحري للحاصلات الزراعية سيساهم في نقل الحاصلات للمناطق والبلاد البعيدة التي لا نستطيع الوصول إليها، لافتا إنشاء الأسطول سيساهم في تفادي تلف المنتجات، بالإضافة إلي توفير الوقت والجهد وزيادة الصادرات المصرية. وأشار عبدالوهاب، إلي أن القطاع الزراعى شهد طفرة حقيقية غير مسبوقة في مختلف المجالات سواء فى مجال استصلاح الأراضى أو الثروة الحيوانية، أو الثروة السمكية، مؤكدا أن الرئيس السيسي أولي القطاع لزراعي بعنائية فائقة باعتباره عصب الدولة المصرية.

جمال أبو الفتوح: إنشاء أسطول بحري للحاصلات الزراعية يساهم في توفير العملة الأجنبية

وفي ذات السياق، قال الدكتور جمال أبوالفتوح أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن فكرة إنشاء أسطول نقل بحري لخدمة الحاصلات الزراعية، سيساعد علي تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية، لافتا أن الحاصلات الزراعية يعد من أهم الصناعات في الفترة الحالية.

وأكد أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، علي أهمية امتلاك مصر لأسطول بحري بإعتباره دعامة أساسية في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلي الإيجابيات التي ستعود علي الدولة نتيجة امتلاكها أسطول بحري قوي لنقل الحاصلات والتي من أهمها قلة التكلفة.

وأشار أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلي أن الأسطول يعد أداة أساسية في نقل تجارة مصر الخارجية، كما أنه يساهم في توفير العملة الأجنبية المدفوعة لنقل الواردات والصادرات، فضلا عن توفير فرص عمل للعمالة البحرية الأمر الذي يؤثر إيجابيا علي الدخل القومي المصري.

وتابع أبو الفتوح: الأسطول البحري لنقل الحاصلات الزراعية سيمثل إضافة كبيرة للمنتجات الزراعية ولاسيما سريعة التلف، بالإضافة إلي زيادة الدخل الاقتصادي للمزارعين، لافتا أن الأسطول سيزيد من الصادرات الزراعية، وسيفتح أسواق جديدة.