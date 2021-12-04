«إحياء المسابقات الثقافية وتعزيز الوعى»..« أوائل الطلبة»تنطلق قريبا برعاية مستقبل وطن..دوت الخليج ينشر التفاصيل ..  وجوائز مالية ضخمة بإنتظار الفائزين

/664303/إحياء-المسابقات-الثقافية-وتعزيز-الوعى-أوائل-الطلبةتنطلق-قريبا-برعاية-مستقبل-وطنتحيا-مصر-ينشر-التفاصيل-- وجوائز-مالية-ضخمة-بإنتظار-الفائزين

يشهد الشاع المصرى خلال الأيام المقبلة أكبر مسابقة طلابية بمختلف محافظات مصر، برعاية حزب مستقبل وطن، وذلك دعمًا منه لملف التعليم الذى يشهد جهد كبير خلال الفترة الأخيرة على مستوى التطوير والتغلب على إشكاليات الماضى، وإيمانا من الحزب بأهمية التعليم ودوره فى بناء الإنسان والنشأ من أبناء الشعب المصرى، حيث تأتى هذه المسابقة بعد فترة ليست بالكبيرة بعد دورى مستقبل وطن فى ضوء الدور المجتمعى للحزب والتماس مع الشباب وقضاياهم وإهتماماتهم.

مسابقة أوائل الطلبة

مسابقة أوائل الطلبة والتى بدأ الحزب بالتنسيق بشأنه من خلال كافة الأمانات بمختلف محافظات مصر، حيث العمل على قدم وساق من كافة قيادات الحزب،والتى تم التنويه بشأنها من خلال الصفحة الرسمة لممثل الأغلبية بمجلس النواب، النائب أشرف رشاد الشريف،الأمين العام النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

دوت الخليج وأوائل الطلبة

دوت الخليج حصل على شروط وضوابط المسابقة، حيث تدور فكرتها للمراحل التعليمية لإحياء المسابقات الثقافية للنشئ والتي تنمي ثقافاتهم وترسح انتمائهم من خلال تعزيز الوعي، بهدف تحفيز الطلبة والطالبات على بذل الجهد في مجالات العلوم والثقافة، والتفوق العلمي، وتقوية روح التنافس الشريف المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمية روح الولاءوالانتماء للوطن.

الفئات المستهدفة من المسابقة هم طلبة وطالبات المراحل النهائية من المدارس الابتدائية - الإعدادية – الثانوية، وطلاب مراحل التعليم الجامعي للعام الدراسي ۲۰۲۱ – ۲۰۲۲، ويتم تنفيذ المسابقة على 4 مراحل، المرحلة الأولى بين المدارس بالقرى، ثم المرحلة الثانية على مستوى المراكز والأقسام والأحياء، ثم المرحلة الثالثة تكون على مستوى المحافظة وتتم بين الفرق الفائزة على مستوى المركز القسم/ الحي لتحديد الفريق الأول على مستوى المحافظة، ثم المرحلة الرابعة (التصفية النهائية على مستوى الجمهورية وتتم بين فرق المحافظات لتحديد المحافظات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى لكل مرحلة تعليمية (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية)، بالإضافة لمسابقة طلبة وطالبات الجامعات والتي ستكون مسابقة من مرحلة واحدة (المرحلة النهائية) على مستوى الجمهورية بين الجامعات.

أماكن تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة

أماكن تنفيذ المسابقة، حيث يتم تنفيذ مسابقات المرحلة الأولى في نطاق المجلس القروي (من خلال مكان مجهز لذلك) يتم تنفيذ مسابقات المرحلة الثانية في نطاق المركز القسم الحي (من خلال مكان مجهز لذلك) ويتم تنفيذ مسابقات المرحلة الثالثة في نطاق المحافظة (من خلال مكان مجهز لذلك)،و يتم تنفيذ مسابقات المرحلة النهائية للمدارس ومرحلة التعليم الجامعي في محافظة القاهرة يتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإخراج المسابقة بشكل إعلامي لائق من خلال قناة المحور

تشكيل الفريق حيث يتكون كل فريق لـ(كل مرحلة) من 10 طلبة (5 أساسيين، وه احتياطيين)، وتخصص كل مدرسة 7 مشرفين تنظيمين للفريق حيث من المنتظر أن تكون مجالات التسابق بجميع المراحل (أسئلة وطنية- الثقافة العامة- اختبارات الذكاء)،حيث من المنتظر أن تقوم اللجنة العليا باختيار المتخصصين لإعداد النماذج الخاصة بالمسابقة من الأسئلة التحريرية والشفاهية للمسابقة.

«إحياء المسابقات الثقافية وتعزيز الوعى»..« أوائل الطلبة»تنطلق قريبا برعاية مستقبل وطن..دوت الخليج ينشر التفاصيل .. وجوائز مالية ضخمة بإنتظار الفائزين

لجان الإشراف حيث تشكل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ كافة مراحل المسابقة، ووضع معايير الفرق المشاركة، واعتماد تشكيلات اللجان، واستلام طلبات تشكيل فرق المحافظات، واعتماد النتائج، وإعلان واعتماد نتيجة المرحلة النهائي وتتكون اللجنة العليا من عدد من قيادات الحزب المتخصصين وذوي الصلة بالشأن التعليمي، وتشكل لجنة من أمانة المحافظة للإشراف على تنفيذ المسابقة، ومتابعة الالتزام بمعايير الفرق المشاركة، واستلام تشكيلات فرق المراكز الأقسام الأحياء، ورفع نتائج المراحل الأولى والثانية، وإعلان نتائج المراحل الأولى والثانية والثالثة بعد اعتماد كل منهم.

آليات التنفيذ منها المرحلة الأولى - المجلس القروي حيث تتم من خلاله المنافسات بين فرق المدارس الواقعة في نطاق المجلس القروي للمرحلتين ( الإبتدائية – الإعدادية) و يتم إجراء قرعة في صورة دوري من دور واحد (لكل مرحلة) في حالة وجود أكثر من 3 مدارس، لاختيار الفريقين المتنافسين، وفي حالة وجود فريقين فقط لا تجرى القرعة، وفي حالة وجود ۳ فرق فقط تجرى المسابقة بين الفرق الثلاث في ذات الوقت تكون المسابقة بالحضور للفرق المتنافسة في مكان مناسب داخل نطاق المجلس القروي. يكون الفوز بالنقاط ويكون الفائز الأول هو الحاصل على أعلى عدد من النقاط. - تنم المسابقات تحت إشراف لجنة المحافظة، ويحضر المسابقات مندوب منها ولاتطبق المرحلة الأولى في المحافظات التي ليس لديها مجالس قروية.

المرحلة الثانية - القسم/ المركز / الحي حيث تتم من خلاله المنافسات بين فرق المدارس الفائزة من المرحلة الأولى والتي تمثل الوحدات الحزبية في نطاق المركز القسم/ الحي يتم إجراء قرعة، لتحديد جدول الفرق المتنافسة الكل مرحلة الابتدائية – الإعدادية - الثانوية)، ، في صورة دوري من دور واحد،وتكون المسابقة بالحضور للفريقين المتنافسين في مكان مناسب داخل نطاق المركز القسم، وتتم كافة المسابقات في نفس المكان، وبدات اللجان طليقا لجدول يتم تحديده واعتماده - يكون الفوز بالنقاط، ويكون الفائز الأول بكل مرحلة هو الحاصل على أعلى عدد من النقاط تتم المسابقات تحت إشراف لجنة المحافظة، وبحضور المسابقات مندوب منها وتبدأ المسابقات للمدارس الواقعة في المراكز/ الأقسام الأحياء التي ليس لديها مجالس قروية في المرحلة التالية مباشرة.

المرحلة الثالثة – المحافظة حيث تتم من خلاله المنافسات بين الفرق الفائزة من المرحلة الثانية والتي تمثل المراكز / الأقسام / الأحياء في نطاق المحافظة ويتم إجراء قرعة، لتحديد جدول الفرق المتنافسة (لكل مرحلة: الابتدائية - الإعدادية - الثانوية)، في صورة دوري من دور واحد، وتكون المسابقة بالحضور الفريقين المتنافسين في مكان مناسب داخل نطاق المحافظة، وتتم كافة المسابقات في نفس المكان، وبذات اللجان طبقاً لجدول يتم تحديده واعتماده - يكون الفوز بالنقاط، ويكون الفائز الأول بكل مرحلة هو الحاصل على أعلى عدد من ا النقاط، وهكذا.وتتولى لجنة إشراف المحافظة تنفيذ المسابقة، تحت إشراف اللجنة العليا، ويحضر المسابقات مندوب منها.

تتم من خلاله المنافسات بين الفرق الفائزة الكل مرحلة الابتدائية - الإعدادية - الثانوية من خلال المرحلة الثالثة والتي تمثل المحافظات، بالإضافة للفرق الممثلة للجامعات في منافسات مسابقة مرحلة التعليم الجامعي - يتم إجراء قرعة، لتحديد جدول الفرق المتنافسة الكل مرحلة الابتدائية - الإعدادية - الثانوية)، في صورة خروج الخاسر. حتى الساراة النهائية - يتم إجراء المنافسات بين فرق الجامعات في مجالات بحثية تطبيقية في صورة مناقشات تفاعلية حول المحتويات البحثية.

«إحياء المسابقات الثقافية وتعزيز الوعى»..« أوائل الطلبة»تنطلق قريبا برعاية مستقبل وطن..دوت الخليج ينشر التفاصيل .. وجوائز مالية ضخمة بإنتظار الفائزين

هدايا المشاركين منها ما يتم توزيع هدايا لكافة المشاركين من الطلبة والطالبات في كافة المراحل التعليمية حيث المرحلة الابتدائية ستكون ألعاب والمرحلة الاعدادية وشنطة أدوات مكتبية والمرحلة الثانوية ستكون كتب ثقافية - أسطوانات مدمجه CDs ومرحلة التعليم الجامعي كتب - فلاشات - اسطوانات مدمجة

تصرف جوائز مالية للفائزين بالمركز الأول في المرحلة الأولى (المجلس القروي)، وللمركزين الأول والثاني في المرحلة الثانية (المركز القسم)، والمركزين الأول والثاني في المرحلة الثالثة (المحافظة ،وتحدد قيمة الجوائز لكل طالب طالبة متسابق بالفريق"كما يلى: