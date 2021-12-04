الديمقراطية وإفريقيا والاقتصاد الأخضر.. حصاد موقع التنسيقية للمقالات «صور»

جدة - نرمين السيد - تحت عنوان: "لو لم أكن مصريًا"، ناقش د. بهى الدين مرسى دراسة بحثية قرأها أجريت على الجواسيس الذين خانوا أوطانهم، وكان يظن أنهم قبلوا مبدأ الخيانة لقاء أموال طائلة، لكن تبين من الدراسة أن أى من هؤلاء الخونة لم يتقاض أكثر مما متوسطة عشرة آلاف دولار.

وأضاف أن هناك فرقًا بين الانتماء والولاء.

الكاتب الصحفى رامى جلال، مسؤول تحرير موقع مقالات التنسيقية، كتب مقالًا بعنوان "الخوف من نقطة حبر"، قال فيه إن وأنظمة عالمية كثيرة تخاف من مجرد "نقطة حبر"، وبعضها وعى الدرس ويريد لتلك النقطة أن ترسم ملامح مستقبل أفضل.



عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. رامى عبد الباقى، كتب مقالًا بعنوان: "تأثير مصر الدينى"، قال فيه إن تأثير مصر الدينى أزعج العديد ممن تتعارض مصالحهم مع ذلك الأمر، ولهذا بدأ الكثيرون فى محاربة مصر وإطلاق العديد من الشائعات والأخبار المسمومة التى تنتقص من قدر مصر وتأثيرها الدينى.

أما "عادل الباجورى"، فكتب تحت عنوان: "مغامرة الكتابة": ناقش فيه تجربته لخوض مغامرة الكتابة، وقال إن شعار "مقال بمفهوم جديد" هو أمل جديد لكل أطياف الكُتاب.

وعن الحياة الحزبية كتب د. "حسن هجرس"، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقاًلا بعنوان: "مصر والأيديولوجيات السياسية" ذكر فيه إن الحياة الحزبية فى مصر منذ عام 2011 ساعدت فى وصول عدد الأحزاب السياسية المصرح لها بالعمل طبقًا لقانون الأحزاب السياسية المصرية إلى ما يزيد على مائة حزب سياسى، ويرى أن التجربة السياسية الحزبية فى الوقت الحالى فى طريقها إلى مرحلة النضج.

ومن جانبه ناقش الكاتب صلاح شرابى فى مقاله المعنون "مصر وأفريقيا، جسور النصر" موضوع تغيير اسم شركة النصر إلى "جسور"، والذى يرى إن هذا ضياعًا لاسم تاريخى ارتبط وترسخ فى أذهان المصريين والأفارقه بالشركة العملاقة.

واستمرارًا للاهتمام بقضايا المناخ، كتب ماجد طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان: "الاقتصاد الأخضر" إن مصر تعتبر من أكبر الدول التى استثمرت فى الحفاظ على البيئة، وأول دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل فيها الحكومة على إطلاق عدد من الاستراتيجيات لتعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

على مواقع التواصل الاجتماعى كانت للصفحة الرسمية لموقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقع "فيسبوك"، حضورًا مميزًا، حيث نشرت بجانب مقالات الرأى، عددًا من الأنفوجرافات التى تتقاطع مع موضوعات تلك المقالات.

منها إنفوجراف عن أنواع الديمقراطيات، وآخر عن مكونات وفوائد الاقتصاد الأخضر، وثالث عن محور "القاهرة كيت تاون" فى أرقام، فضلًا عن شرح الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية نحو الاتجاه إلى اقتصاد غير نقدى.