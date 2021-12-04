جدة - نرمين السيد - بحث محافظ بورسعيد عادل الغضبان، اليوم السبت، مع وفد من كنائس بورسعيد برئاسة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، ورجال الكنيسة بديوان عام المحافظة عددا من الموضوعات والملفات الخاصة بالتنمية ودعم المجتمع.





وشدد المحافظ على أهمية دور الكنيسة ورجال الدين فى المجتمع، والذين يعدون شركاء التنمية التى يشهدها المجتمع، مؤكدا على روح المحبة والمودة التى تجمع شركاء الوطن الواحد. وأضاف أن تلك الزيارات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، مشيدا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير الذى تجمع بين المسيحيين والمسلمين. بدوره، تناول الأنبا تادرس، مطران بورسعيد الإنجازات والتنمية التى جرت ببورسعيد فى الآونة الأخيرة، مشيدا بـ”روح الأخوة والمحبة التى تجمع بين نسيج الوطن الواحد”، والتعاون المثمر بين جميع أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية المنشودة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الغضبان يبحث مع وفد كنائس بورسعيد ملفات التنمية ودعم المجتمع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.