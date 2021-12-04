بعد لقاء الرئيس السيسى.. عامل دليفرى: كأننى ملكت كنوز الدنيا كلها «فيديو»

جدة - نرمين السيد - أعرب ربيع عبدالعزيز، عامل دليفرى، عن سعادته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الجمعة، قائلًأ: "كأننى ملكت كنوز الدنيا كلها، شعرت أننى فى مصر بلدى وأن أبويا ممتش، كنت أتحدث مع أب روحى بالنسبة لى".





وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن الرئيس السيسى سأله عن أمنياته وما الذى يستطيع تقديمه له، موضحًا أنه أخبر الرئيس بأنه يتمنى التوقف عن دفع إيجار للشقة التى يقطن بها.

وأشار إلى أنه أخبر الرئيس بأنه يرغب فى الإقامة بشقة تمليك وافتتاح محل يدفع إيجاره؛ ليدر عليه عائدًا ماديًا، متابعًا: "الرئيس تجاوب معى وقال لى هعملك اللى أنت عاوزه، وبعد اللقاء بـ 5 دقائق اتصل بى شخص لأتوجه إلى قصر القبة اليوم وأستلم هدية الرئيس".

ولفت إلى أنه لبى الدعوة وتوجه إلى قصر القبة بالفعل؛ حيث تم استقباله بأفضل وأحسن استقبال واستلم ما خصصه الرئيس السيسى له، مؤكدًا أن وزارة التضامن الاجتماعى حصلت على أوراقه اللازمة حتى تسير الإجراءات بصورتها الطبيعية.