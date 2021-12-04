الإسكندرية: تأجيل امتحانين للصف الرابع الابتدائى إلى 12 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الإسكندرية، تأجيل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية للصف الرابع الابتدائى التى كان مقررا أداؤهما غدا، وذلك بعد التنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد سعد.





وتستكمل الامتحانات اعتبارا من بعد غد الإثنين، وفق الجدول المعلن، على أن يعقد امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية الأحد القادم 12 ديسمبر الجارى. وذكرت المحافظة فى بيان أن ذلك جاء نظرا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظا على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها. ومن جانبه، أصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديرى عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولا بأول.

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