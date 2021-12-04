الزراعة: الرئيس تدخل لإحياء ”القطن”.. وتم إنتاج أصناف جديدة على مدار 6...

قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إن القطن المصري هو من أفضل الأنواع على مستوى العالم، وبإجراء استبيان على جودة الأقطان في العالم جاءت النتيجة أن 95% أكدوا أن القطن المصري هو الأفضل عالميا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "كنا عام 2014 على شفا أن نخرج من زراعة القطن على مستوى العالم، وعندما عُرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الملف، وجه بإعادة إحياء زراعة القطن مرة أخرى، وكان هناك تعليمات لعملية إحلال وتجديد لكل الأصناف الموجودة وتم إنتاج أصناف جديدة على مدار 6 سنوات".

وقال: "مازلنا نحافظ على القطن المصري الخاص بنا وهو الأفضل على مستوى العالم، والمشكلة كانت في البداية متراكمة أدت لتدهور الأصناف، وتم إصدار قانون ألزم وزارة الزراعة بتسويق أقطان الإكثار، وصدرنا خلال السنوات الأخيرة معظم الكميات التي أنتجناها".