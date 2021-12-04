نقيب المهندسين يعلن الانتهاء من إعداد لائحة مزاولة المهنة تمهيدًا لاعتمادها

نظمت لجنة التدريب والتوظيف بالنقابة العامة للمهندسين، اليوم السبت 4 ديسمبر 2021، فعاليات "يوم التوظيف الهندسى لتأهيل المهندسين لسوق العمل".

وشارك في الحضور المهندس الاستشارى أحمد رمزى رئيس شعبة الهندسة المدنية، بحضور المهندس هانى ضاحى نقيب مهندسى مصر، والمهندس محمد عبد العظيم وكيل النقابة، والمهندس حسن عبد العليم الأمين العام، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامى للنقابة، والمهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.

وقال المهندس هانى ضاحي: إن مصر شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة فى جميع المجالات الحياتية وفى القلب منها الطفرة الإنشائية حيث أقامت مشروعات قومية كبرى عصبها الرئيسى هم المهندسون، موضحًا أن النقابة تقوم تجاه أبنائها المهندسين الشباب وحديثى التخرج بدور وطنى نتيجة إحساس جميع المسئولين فيها بأهمية هذا الدور ويتمثل هذا الدور فى إقامة مثل هذه الفعاليات بغرض تدريب وتأهيل المهندسين وإطلاعهم على متطلبات سوق العمل، ونتيجة العلاقات الطيبة بين النقابة والجهات المعنية من وزارات وشركات هندسية كبرى.

وتابعت أنها تسعى من خلال لجنة التدريب والتوظيف بمخاطبة هذه الجهات لمعرفة مدى احتياجاتها للمهندسين، وكذلك من خلال البورتال التوظيفى والذى يعد بوابة لاستقبال طلبات العمل من المهندسين، تقوم النقابة بدور الوسيط بين المهندس والجهة الطالبة لتعيين مهندسين لترشيح من يصلح من خلال اجتيازه لدورات تدريبية والاختبارات التى تعقد فى نهايتها.

وأضاف أنه قد تم الحصول من وزارة القوى العاملة على منحة لتدريب 1000 مهندس كدفعة أولى من المهندسين العاملين وحديثى التخرج، جارٍ توزيعها على النقابات الفرعية، وتمنح هذه الدورات بعد اجتياز الاختبارات شهادات معتمدة لممارسة عمل متخصص، إضافة إلى توقيع عدد من بروتوكولات التعاون الجديدة مع وزارة الإنتاج الحربى والجامعة الألمانية ونقابة المهندسين بألمانيا بمقاطعة بادن فايتنبرج لتبادل الخبرات وإتاحة فرص عمل للمهندسين المصريين المؤهلين.

وفيما يخص ملف التعليم الهندسى قال "ضاحى”: استمرت جهود النقابة مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى فى وضع ضوابط للقبول بالتعليم الهندسى وتحديد أعداد الدارسين واستمرار تقييم المعاهد الهندسية مع عدم إنشاء معاهد هندسية جديدة وتم إقرار ذلك.

وأضاف أنه تم التقدم بمقترح لعقد امتحان قبول موحد على مستوى الجمهورية للطلاب الذين يرغبون فى الالتحاق بالتعليم الهندسى، وجارٍ دراسته بالمجلس الأعلى للجامعات.

وعن ملف مزاولة المهنة أشار نقيب المهندسين، أنه تم الانتهاء من دراسة وإعداد لائحة مزاولة المهنة والجارى صياغتها فى صورتها النهائية تمهيدًا لاعتمادها، لافتًا أن النقابة استعادت دورها الاستشارى وأصبح لها رأى مسموع فى كثير من الأمور المرتبطة بالمهنة، ومن أهمها العقد الثلاثى الذى يحفظ حقوق المهندس والذى تم إقراره وإصداره من النقابة على نسخ مؤمَّنة.

تناول ضاحي ملف دعم المهندسين المصريين فى الخارج، مشيرًا إلى أنه تم حل مشكلة المهندسين المصريين بالكويت بعد رفض جمعية المهندسين الكويتية تجديد التصاريح لآلاف المهندسين، وأنه بعد تدخل النقابة تم عقد اجتماع باتحاد المهندسين واستدعاء جمعية المهندسين الكويتية، وتم التوافق وحل المشكلة، كذلك ما حدث بقضية المهندس على أبوالقاسم الذى حكم عليه بالإعدام، وتم تأييد هذا الحكم قبل تسلم المجلس الحالى مقاليد العمل بالنقابة، وعلى الفور تحركنا مع وزارة القوى العاملة والجهات المعنية.

وقال نقيب المهندسين، إن المجلس الحالى استطاع أن يحقق نتائج لم يسبق تحقيقها من قبل بعد أن تسلم النقابة بعجز فى صندوق المعاشات بلغ أكثر من 200 مليون جنيه فى مايو 2018، واستطاع بتضافر الجهود بين النقابة العامة والنقابات الفرعية تحقيق فائض للعام الثالث على التوالى، عن عام 2020 بلغ أكثر من 600 مليون جنيه.

وأكد "ضاحى” لأبنائه شباب المهندسين على أن النقابة بيتهم الثانى، مشددًا على ضرورة التواصل مع نقابتهم، مضيفًا أن شباب المهندسين هم قيادات الغد بالوزارات والهيئات المختلفة، وهم أيضًا قيادات قادمة بنقابة المهندسين.