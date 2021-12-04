/664313/نشرة-أخبار-الفن-زينب-غريب-تثير-غضب-الجمهور-بجلسة-تصوير-جريئة-معجب-يقذف-حماقي-بهاتف-في-رأسه-بحفله-بالسعودية-وهذا-أول-ظهور-للكينج-محمد-منير-بعد-وفاة-نجل-شقيقته

شهدت الساحة الفنية ،اليوم السبت، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

زينب غريب تثير غضب الجمهور بجلسة تصوير جريئة

أثارت الفنانة زينب غريب غضب متابعيها بعد ظهورها في وضع غير لائق بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث وُجهت لها انتقادات لازعة.

خضعت زينب غريب لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت خلالهم بإطلالة ملفتة مرتدية بنطلون من الجلد الأسود وتوب فوقه جاكيت باللون الموف مع تسريحة شعر بسيطة.

ومن ثم انهالت تعليقات حادة من متابعيها بسبب تضمت الفوتوسيشن على صور غير لائقة، فعلق لها أحدهم قائلًا:" هي خلاص وصلت أن البنت تتصور بالشكل اللي ملوش أي علاقة بالدين ولا التربية ولا الأخلاق دا"، وكتب الآخر: "دي قلة أدب والله".

معجب يقذف حماقي بهاتف في رأسه بحفله بالسعودية ورد فعل صادم من الأخير

أحيا الفنان محمد حماقي حفلًا غنائيًا أمس الجمعة على مسرح أبو بكر سالم، في بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

تعرض محمد حماقي إلى موقف محرج على المسرح أثناء تقديم حفله الغنائي في جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث ألقى أحد المعجبين بهاتفه نحو الفنان بطريقة خاطئة، حتى كاد أن يصيب رأسه، ووقع الهاتف على الأرض فوقف حماقي لمدة ثواني في ذهول ومن ثم اتجه نحو الأرض لالتقاط الهاتف.

أول ظهور للكينج محمد منير بعد وفاة نجل شقيقته

شارك الفنان هشام عباس جمهوره صورة له برفقة الكينج محمد منير، ويعد ذلك أول ظهور للأخير بعد وفاة نجل شقيقته.

نشر عباس صورة بصحبة محمد منير عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "الكينج وأنا".

تعرف على مواعيد عرض مسلسل «موضوع عائلي» بعد تصدره التريند

تصدر مسلسل «موضوع عائلي» بطولة الفنان ماجد الكدواني تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، وذلك بعد عرضه على منصة «شاهد» محققًا نجاحًا واسعًا.

يعرض مسلسل موضوع عائلي، ثلاثة أيام أسبوعيًا عبر منصة شاهد، بدايًة من يوم الخميس حتى يوم السبت، ويتكون مسلسل «موضوع عائلي» من 10 حلقات، يتم عرضهم على مدار الشهر، وتعد كل حلقة مشابهة لـ مشاهد الأفلام السينمائية، وينتظر اليوم السبت 4 ديسمبر أن يطرح سادس حلقات المسلسل.