/664296/أحلى-حاجة-في-حياتنا-زوجة-كريم-فهمي-تحتفل-بعيد-ميلاده-بطريقة-رومانسية

احتفل الفنان المصري كريم فهمي بعيد ميلاده ال 39 أمس الجمعة، حيث أنه من مواليد 3 ديسمبر 1982.

دوت الخليج يرصد احتفال زوجة الفنان كريم فهمي بعيد ميلاده

دانيا البناوي تحتفل بعيد ميلاد كريم فهمي

وحرصت زوجته دانيا البناوي على الاحتفال بعيد ميلاده اليوم بطريقة رومانسية، حيث نشرت مقطع فيديو مجمع لكل صورهما على أنغام إحدى الأغنيات الرومانسية.

وعلقت عليه قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا أحلى حاجة في حياتنا".

كريم فهمي يكشف تفاصيل مرضه

هذا وكشف كريم فهمي تفاصيل مرضه وكيفية تلقيه نبأ مرضه، خلال لقائه مع أمير كرارة في برنامج «سهرانين» مشيرًا إلى أن الموضوع لم يكن صعب بقدر ما مثل خضة شديدة له عندما علم بأنه مصاب بجلطتين، فقال خلال برنامج سهرانين: “المضوع أكتر ماهو تعب فكان خضة ان حد يقولك عندك جلطين كان الخبر صعب جدا”.

وتابع كريم: “أنا رايح على رجلي مش فاهم فيه اي ولا رايح ليه، وماشي لقتهم بيقولولي مينفعش تقف إقعد على كرسي وأن مصمم بردو أنه لا فس اي أنا كويس مفييش حاجة”.

كريم فهمي يتعرض لوعكة صحية

الجدير بالذكر، أن الفنان كريم فهمي تعرض لأزمة صحية مفاجأة، نقل على إثرها لإحدى المستشفيات على الفور لخضوعة للإجراءات الطبية اللازمة، وذلك بعد أن أصيب بجلطتين على الرئة، اذ أعلنت مصممة الأزياء ندى أكرم تعرض الفنان كريم فهمي لأزمة صحية، حيث نشرت صورة له عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر خلالها وهو ملازمًا الفراش في حالة إعياء داخل إحدى المستشفيات.

وعلقت عليها داعية المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل قائلة: "إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة يارب".

آخر أعمال كريم فهمي السينمائية

يذكر أن آخر أعمال النجم كريم فهمى الدرامية مسلسل «ونحب تانى ليه»، الذى حقق نجاحاً جماهيرياً بجانب بطلة العمل النجمة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانون سوسن بدر وعلا رشدى وتارة عماد.

كريم فهمي يتألق في ديدو

كما عُرض للنجم كريم فهمى مؤخرًا فيلم " ديدو" ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، ومحمد ثروت، وهدى المفتى، وبيومى فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمى، هشام ماجد، وشيكو، وهو من تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.