كأس العرب: مجمع أهداف مباراة مصر والسودان «فيديو»

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تمكن منتخب مصر أن يحقق الفوز الثاني على التوالي ببطولة كأس العرب، بعدما تغلب على السودان بخماية نظيفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفاجئ كارلوس كيروش الجميع، وقام بتغيير العديد من المراكز داخل التشكيلة الرئيسية للمباراة وجاءت بثمارها.

وأحرز أحمد رفعت أحد أجمل أهداف البطولة حتى الأن، وذلك خلال الهدف الأول الذي جاء في شباك منتخب السودان.

وفيما يلي شاهد جميع أهداف مباراة مصر والسودان:

كأس العرب.. منتخب مصر يكتسح السودان بخماسية وسط تألق الوجوه الجديدة

حقق منتخب مصر فوز كبير على شقيقة السودان بنتيجة 5/0 ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العرب، مع أداء أكثر من رائع لكتيبة كارلوس كيروش.

وشهد بداية الشوط الأول هجوم كبير من لاعب منتخب مصر، حتى أفتتح الاهداف أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر في ثاني لقائاته مع منتخب مصر بهدف أكثر من رائع في الدقيقة الرابعةـ بتسديدة صاروخية على يسار حارس السودان.

وفي الدقيقة 12 حصل عمر كمال زميل أحمد رفعت في فيوتشر على ركلة جزاء، ليحرزها أحمد سيد زيزو، ثم أحرز محمود حمدي الونش الهدف الثالث بعد مرواغة رائعة من اللاعب الشاب حسين فيصل بالدقيقة 31.

أهداف مباراة مصر والسودان

لينتهي الشوط الأول بنتيجة كبيرة لمنتخب مصر على السودان وسط أداء رائع ومميز من كتيبة الفراعنة.

ومع بداية الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيرا وظل منتخب مصر يهاجم المنتخب السوداني بقوة، حتى نجحوا في تسجيل هدفين وسط اتألق كبير لمعظم اللاعبين على رأسهم اللاعب الشاب حسين فيصل.

وسجل فيصل الهدف الرابع في الدقيقة 57 بعدر كرة أرتدت من حارس السودان يتابعها ويسكنها الشباك، ثم عزز محمد شريف بالهدف الخامس في الدقيقة 80 عقب نزولهـ بتمريرة متقنة من محمد مجدي أفشة.