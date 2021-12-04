/664301/رسالة-قوية-من-الشناوي-قبل-مواجهة-الجزائر

تحدث محمد الشناوي حارس منتخب مصر عقب فوز الفراعنة على السودان بخماسية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال محمد الشناوي: “في منتخب مصر لا يوجد لاعب أساسي أو احتياطي جميعنا نلعب بأسم مصر، يوجد 23 أسم على أعلى مستوى ونفكر فقط في الفوز”.

وأكمل: “منتخب الجزائر منتخب قوي وأي حد هيلعب مننا هيعمل اللي عليه وهيأدي، وهتكون مباراة قوية ونهائي مبكر ولكن هي مباراة مثل أي مباراة بثلاثة نقاط فقط لا أكثر ولا أقل”.

وشهد بداية الشوط الأول هجوم كبير من لاعب منتخب مصر، حتى أفتتح الاهداف أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر في ثاني لقائاته مع منتخب مصر بهدف أكثر من رائع في الدقيقة الرابعةـ بتسديدة صاروخية على يسار حارس السودان.

نتيجة مباراة مصر والسودان

حلوة أوي أوي من أحمد رفعتpic.twitter.com/GTASlpfkgf — Ahmed Sayed (@ahmdsayed74) December 4, 2021

وفي الدقيقة 12 حصل عمر كمال زميل أحمد رفعت في فيوتشر على ركلة جزاء، ليحرزها أحمد سيد زيزو، ثم أحرز محمود حمدي الونش الهدف الثالث بعد مرواغة رائعة من اللاعب الشاب حسين فيصل بالدقيقة 31.

هدف زيزو مع منتخب مصر في مرمى السودان 🇸🇩 pic.twitter.com/K0nILOXmqg — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) December 4, 2021

لينتهي الشوط الأول بنتيجة كبيرة لمنتخب مصر على السودان وسط أداء رائع ومميز من كتيبة الفراعنة.

هدف مُدافعنا محمود حمدي الونش في شباك منتخب السودانpic.twitter.com/beiKvl67Ax — Zamalek Stats (@Zamalek_Stats) December 4, 2021

ومع بداية الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيرا وظل منتخب مصر يهاجم المنتخب السوداني بقوة، حتى نجحوا في تسجيل هدفين وسط اتألق كبير لمعظم اللاعبين على رأسهم اللاعب الشاب حسين فيصل.

وسجل فيصل الهدف الرابع في الدقيقة 57 بعدر كرة أرتدت من حارس السودان يتابعها ويسكنها الشباك، ثم عزز محمد شريف بالهدف الخامس في الدقيقة 80 عقب نزولهـ بتمريرة متقنة من محمد مجدي أفشة.

🎥⚽️ هدف حسين فيصل

ايه اللي بيعمله حسين اللية هايل #مصر_السودان#كاس_العرب



pic.twitter.com/UDZE9uR19l — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) December 4, 2021

وبهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر بشكل رسمي للدور القادم قبل اللقاء الأخير مع الجزائر، وحصد الفراعنة 6 نقاط بالتساوي مع المنتخب الجزائري.

وشهدت تشكيلة المباراة مفاجأت خاصة في مركز الظهير الأيمن بإراحة أكرم توفيق، ومشاركة عمر كمال عبد الواحد، مع تواجد حسين فيصل، بديلاً لمحمد شريف في الخط الهجومي.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: عمرو السولية، أيمن أشرف، أحمد رفعت

خط الهجوم: حسين فيصل، أحمد سيد زيزو، مروان حمدي