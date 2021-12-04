تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تلتقى بلجنة شباب بيت العائلة المصرية

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قام وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم بالاجتماع مع لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية وذلك بمقر مشيخة الأزهر الشريف وتم اللقاء وفق جدول الاجتماعات الرسمية للجنة الشباب ببيت العائلة المصرية ، وطرح أعضاء التنسيقية أثناء الاجتماع كثير من الأفكار التي يمكن أن تعزز من رسالة بيت العائلة المصرية وتعمل على دمج الشباب في كل محافظات الجمهورية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء تنسيقية شباب الاحزاب بلجنة شباب بيت العائلة المصرية

بيت العائلة المصرية

ضم وفد التنسيقية كلا من النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب ومن أعضاء التنسيقية نور الشيخ ورامي عبد الباقي وعماد روؤف و يوستينا رامي ودينا سمير ومينا سنبل.

هذا وشارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى لقاء استضافته وزارة الشباب والرياضة، بحضور لويس دوماس سفير كندا في مصر، وفردريكا ماير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر UNFPA ، وذلك خلال زيارتهما لمركز شباب الحسينات بالأقصر للوقوف على الأنشطة والفعاليات المنفذة بنادى السكان بالمركز.

وفي بداية الزيارة استقبل الأهالي السفير باستعراض فلكلور شعبي صعيدي برقصة الحصان ولعبة التحطيب وشارك أعضاء التنسيقية محمد عبدالمنعم القريفان وعمر السلايمي السفير في لعبة التحطيب، ثم تم عرض فيلم قصير عن نوادي السكان والتي تعمل علي التوعية بالقضايا السكانية التي تشمل على قضايا الصحة الإنجابية وقضايا العنف القائم علي النوع الاجتماعي ودعم الشباب للمشاركة الفعالة في مواجهة التحديات التنموية لتعزيز الأهداف السامية لرؤية مصر 2030.

و تأتى هذه الزيارة فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA والمؤسسة الاستشارية للتنمية اتجاه، لتنفيذ أنشطة وفعاليات بأندية السكان.