تكريم المنتج الأمريكي لورانس بندر في مهرجان القاهرة السينمائي

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بدأت منذ قليل، ندوة المنتج الأمريكي لورانس بندر المقامة ضمن فعاليات الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدار الأوبرا المصرية، والذي يحاوره المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تكريم المخرج الأمريكي لورانس بندر بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

محمد حفظي يعلن تكريم لورانس بندر

أعلن محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تكريم المنتج الأمريكي لورانس بندر، وذلك خلال الندوة التي أقيمت له اليوم ضمن فعاليات المهرجان

أوضح حفظي أن تكريم لورانس بندر جاء بسبب مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من 30 عاما، فهو حصل على 5 جوائز وأكثر من 29 ترشيحًا لجوائز الأوسكار.

حرص عدد من النجوم على حضور الندوة ومن بينهم أحمد الفيشاوي، مريم الخشت، محمد يسري وغيرهم نخبة من النجوم، أدار الندوة المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد.

نبذة عن لورانس بندر

لورانس بندر ‏ منتج أفلام أمريكي اشتهر بعد إنتاجه لفيلم كلاب المستودع في سنة 1992 ومنذ ذلك الحين أنتج تقريبا جميع أفلام المخرج كوينتن تارانتينو مثل المضاد للموت، جانغو الحر والحاقدون الثماني، وتمتد مسيرته لأكثر من 30 سنة تعاون فيها مع العديد من المخرجين وحصلت أعماله علي 5 جوائز و 29 ترشيحا لجائزة الاوسكار.

مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 43

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان ومنع وقوع أي أضرار.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).