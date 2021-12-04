/664306/كأس-العرب-التشكيل-الرسمي-لمباراة-فلسطين-والسعودية

تقام بعد قليل مباراة فلسطين والسعودية، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى كل منتخب لتحقيق الفوز الأول في البطولة، وذلك بعد الخسارة أمام المغرب والاردن على التوالي في مباريات الجولة الأولى.

ويشارك المتنخب السعودي في بطولة كأس العرب بالصف الثاني، بينما يسعى منتخب فلسطين لتحقيق فوز هام يضمن لهم المنافسة على الصعود للدور القادم.

وفيما يلي تشكيل منتخب فلسطين للمباراة:

حراسة المرمى: عمرو قدورة

خط الدفاع: عبد اللطيف البهداري، محمد صالح، ياسر حامد، محمد خليل

خط الوسط: محمد باسم رشيد، محمد يامن، ليث خروب

خط الهجوم: محمود أبو وردة، خالد سالم، تامر صيام

أما تشكيل المنتخب السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: زيد محمد البواردي

خط الدفاع: نواف مشاري البوشل، وليد عبد الوهاب الأحمد، مشعل خير الله صبياني، سليمان يحيى هزازي

خط الوسط: حامد عبد الله الغامدي، سعود عبد الله شبية، محمد حمد القحطاني

خط الهجوم: عبد الله هادي رديف، على محسن مجرشي، فراس البريكان