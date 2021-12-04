/664310/النائب-محمود-بكرى-من-العيب-تصدر-المشهد-العام-موزة-وشاكوش-وسوستة-وحموبيكا

قال النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ،أنه هناك أيادي خفية تقف وراء نشر الانحطاط والاسفاف و أغاني المهرجانات، ومن العيب أن يتصدر المشهد العام موزة وشاكوش وسوستة وحموبيكا وغيرهم.

وتسائل النائب محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ فى تصريحات عبر الصفحة الرسمية – فيس بوك-أين عظماؤنا؟.. أين القدوة الحسنة للشباب ؟ مؤكدا أن مصر بها آلاف من العلماء و الأدباء و الشعراء و المثقفين و الأطباء و الضباط وغيرهم من النماذج المشرفة التي تخدم المجتمع وتعمل لصالحه.

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وتسائل أيضا هل أصبحت زيادة نسبة المشاهدات لها الأولوية على قيم المجتمع وتقاليده؟ أين دور الاعلام في التوعية وتعزيز الانتماء الوطني؟ مختتما حديثه بقوله«هنفضل وراهم ومش هنسيبهم»

وتصدر الإعلامي شريف عامر الترند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد حلقة أمس من برنامج «يحدث في مصر»، التي استضاف فيها يوسف سوستة مغني مهرجان «شيماء».

النائب محمود بكرى: من العيب تصدر المشهد العام «موزة وشاكوش وسوستة وحموبيكا»

وسببت الحلقة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وسط انتقادات طالت الإعلامي اللامع. وتصدر مهرجان «شيماء ارجعي متخافيش» مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي نظرًا لغرابته وما تضمنته كلماته، فضلاً عن طريقة تصوير الفيديو كليب.

وتوالت التغريدات المنتقدة للإعلامي شريف عامر بسبب استضافته لسوستة، معتبرين أنها سقطة.وانتقد المطرب أحمد شيمي ظهور سوستة مع عامر، قائلاً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «أستاذ شريف عامر.. ده لقاء ميطلعش منك أبداً.. ياريت تعتذر».