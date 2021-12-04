/664311/الإنتر-يقصو-على-روما-بثلاثية-في-الدوري-الإيطالي

حقق إنتر ميلان الفوز على نظيره روما بنتيجة 3/0 على ملعب "الأوليمبكو"، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإيطالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر الإنتر بشكل مميز خلال اللقاء وكان متسيد أرجاء الملعب طوال المباراة، في المقابل غياب تام للاعبي روما الذين لم يكونوا في أفضل مستوى لهم.

وأفتتح االنجم التركي هاكان الأهداف في الدقيقة 15 ثم عز إدين دجيكو بالهدف الثاني في الدقيقة 24، وأحرز دينزل الهدف الثالث بالدقيقة 39، لينتهي اللقاء بفوز كبير وهام للإنتر على روما.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد إنتر ميلان للنقطة رقم 37 في المركز الثاني، بينما ظل روما في المركز الخمس برصيد 25 من النقاط.

محمد صلاح ينقذ ليفربول من فخ وولفرهامبتون ويمنحهم صدارة الدوري الإنجليزي

أنقذ محمد صلاح فريقة ليفربول من فخ التعادل أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، وساهم في تحقيق فوزاً هاماً.

وتمكن الريدز أن يحقق الفوز بهدف نظيف على حساب وولفرهامبتون، وذلك عن طريق ديفوك أوريجي، والذي سجل هدف الفوز مع مطلع الدقيقة 95.

وكانت بداية الهدف عن طريق محمد صلاح الذي استلم الكرة وتوغل داخل منطقة جزاء وولفرهامبتون، وقام بصناعة الكرة لديفوك أوريجي أمام المرمى ليسجل هدفاً غالياً، جلب للفريق صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد هذه المباراة ظل محمد صلاح في صدارة الهدافين للدوري الإنجليزي، بجانب تواجده كأكثر لاعب قام بصناعة الأهداف، لواصل النجم المصري تألقه في مساعدة فريقة من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 33 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، مستغلاً سقوط تشيلسي أمام وست هام ظهر اليوم في ديربي لندن بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بقيادة محمد صلاح.. التشكيل الرسمي لمباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيلة الرسمية لمباراة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.

وتأتي هذه المباراة ضمن الجولة الـ 15 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى ليفربول للفوز والتواجد في صدارة الدوري في ظل تعادل تشيلسي أمام وست هام، في المباراة التي تقام حالياً.

ويتواجد محمد صلاح، نجم الريدز في التشكيلة الرئيسية لرفقاء يورجن كلوب، وينتظر الجميع أن يساهم في تحقيق الفوز المستمر للريدز.

وفيما يلي تشكيل ليفربول الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندروا روبرتسون

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، دييجو جوتا