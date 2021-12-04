9تصريحات هامة من النائبة هالة أبو السعد لـ دوت الخليج عن مقترح«العمالة المنزلية»«فيديو»

/664314/9تصريحات-هامة-من-النائبة-هالة-أبو-السعد-لـ-تحيا-مصر-عن-مقترحالعمالة-المنزليةفيديو

شاركت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، بمناقشات استديو موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، والذى أداره الزميل صلاح عزازى، وذلك بشأن مقترح القانون الذى تقدمت به لمجلس النواب الإسبوع الماضى بشأن «العمالة المنزلية».

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