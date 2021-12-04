/664316/مرتضى-منصور-استغناء-الزمالك-عن-حسين-فيصل-باطل-وسنطالب-بعودته

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رحيل حسين فيصل من نادي الزمالك بداية الموسم بشكل مجاني، عقب تألق اللاعب مع منتخب مصر أمام السودان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحفية بأن الاستغناء عن حسين فيصل هو إهدار للمال العام، ويجب على الرأي العام الزملكاوي أن يأخذ حقه من اللجنة التي أستغنت عن اللاعب.

وأشار أن الزمالك سيطالب بعودة اللاعب مرة أخرى وسيلجأ إلى الرقابة الإدارية لمعرفة من المستبب في ذلك، بجانب المطالبه بعودة اللاعب لأن كل قرارات اللجنة السابقة باطلة.

وتألق اللاعب بشكل كبير في لقاء مصر أمام السودان وأستطاع أن يسجل هدف وصنع أخر بجانب صناعته العديد من الفرص لزملاءه.

حسين فيصل الأفضل في مباراة مصر والسودان

حصل حسين فيصل، لاعب منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في مباراة السودان.

وساهم حسين فيصل في تسجيل هدف وصناعة آخر، خلال الفوز الكبير للفراعنة على حساب المتنخب السوداني بخماسية نظيفة.

وكان حسين فيصل حديث السوشيال ميديا والصحافة بعد نهاية المباراة نظراً لرحيل اللاعب مجانا من نادي الزمالك بعد قرار باتريس كاريترون، المدير الفني للفني لعدم الحاجة إليه.

حسين فيصل

ويلتقي منتخب مصر أمام الجزائر مساء الثلاثاء المقبل في مباراة القمة العربية وتحديد متصدر المجموعة.

كأس العرب.. منتخب مصر يكتسح السودان بخماسية وسط تألق الوجوه الجديدة

حقق منتخب مصر فوز كبير على شقيقة السودان بنتيجة 5/0 ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العرب، مع أداء أكثر من رائع لكتيبة كارلوس كيروش.

وشهد بداية الشوط الأول هجوم كبير من لاعب منتخب مصر، حتى أفتتح الاهداف أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر في ثاني لقائاته مع منتخب مصر بهدف أكثر من رائع في الدقيقة الرابعةـ بتسديدة صاروخية على يسار حارس السودان.

حلوة أوي أوي من أحمد رفعتpic.twitter.com/GTASlpfkgf — Ahmed Sayed (@ahmdsayed74) December 4, 2021

وفي الدقيقة 12 حصل عمر كمال زميل أحمد رفعت في فيوتشر على ركلة جزاء، ليحرزها أحمد سيد زيزو، ثم أحرز محمود حمدي الونش الهدف الثالث بعد مرواغة رائعة من اللاعب الشاب حسين فيصل بالدقيقة 31.

هدف زيزو مع منتخب مصر في مرمى السودان 🇸🇩 pic.twitter.com/K0nILOXmqg — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) December 4, 2021

لينتهي الشوط الأول بنتيجة كبيرة لمنتخب مصر على السودان وسط أداء رائع ومميز من كتيبة الفراعنة.

هدف مُدافعنا محمود حمدي الونش في شباك منتخب السودانpic.twitter.com/beiKvl67Ax — Zamalek Stats (@Zamalek_Stats) December 4, 2021

ومع بداية الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيرا وظل منتخب مصر يهاجم المنتخب السوداني بقوة، حتى نجحوا في تسجيل هدفين وسط اتألق كبير لمعظم اللاعبين على رأسهم اللاعب الشاب حسين فيصل.

وسجل فيصل الهدف الرابع في الدقيقة 57 بعدر كرة أرتدت من حارس السودان يتابعها ويسكنها الشباك، ثم عزز محمد شريف بالهدف الخامس في الدقيقة 80 عقب نزولهـ بتمريرة متقنة من محمد مجدي أفشة.

🎥⚽️ هدف حسين فيصل

ايه اللي بيعمله حسين اللية هايل #مصر_السودان#كاس_العرب



pic.twitter.com/UDZE9uR19l — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) December 4, 2021

وبهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر بشكل رسمي للدور القادم قبل اللقاء الأخير مع الجزائر، وحصد الفراعنة 6 نقاط بالتساوي مع المنتخب الجزائري.

وشهدت تشكيلة المباراة مفاجأت خاصة في مركز الظهير الأيمن بإراحة أكرم توفيق، ومشاركة عمر كمال عبد الواحد، مع تواجد حسين فيصل، بديلاً لمحمد شريف في الخط الهجومي.