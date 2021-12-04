عاجل.. السيسى مهنئا الإمارات بالعيد الوطنى: قدمت نموذجا فريدا فى التنمية

جدة - نرمين السيد - وفى تدوينة له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ذكر الرئيس السيسى: "يسعدنى أن أتقدم، باسمى وباسم شعب مصر، بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، شعبا وقيادة، بمناسبة العيد الوطنى الخمسين".

وتابع الرئيس: "لقد قدمت دولة الإمارات، على مدار السنوات الماضية، نموذجا فريدا من نوعه فى التنمية والعمران والتحديث التكنولوجى. وإننى إذ أهنئ شعب الإمارات العزيز بهذه المناسبة الغالية، أؤكد أن علاقاتنا تشهد مزيدا من القوة والمتانة، وسنواصل معا تعزيزها بما يحقق مصالح شعبينا وأمتنا".