رئيس مجلس النواب: مصر تتمتع بمركز استراتيجى غير مسبوق فى جميع المجالات

جدة - نرمين السيد - وأضاف "جبالى"، فى لقاء خاص مع برنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد اليوم السبت، على هامش القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والمُنعقدة فى بروكسل: "بدأت رئيسة مجلس النواب البلجيكى إليان تيليوكس فى وضع كل نقاط البحث المشتركة بيننا فى مجالات التعاون بين البلدين اقتصاديا وسياسيا، ودورنا أن نبرز وجهات النظر الصحيحة فيما يتعلق بوطننا العزيز وبصرف النظر عن موقف الدول الأوروبية".

وتابع: "ونحن نذكر للأوربيين دائما أننا نحترم وجهات النظر ونبين الدور الحقيقى الذى تلعبه الدولة المصرية كنقطة التقاء بجميع الحضارات ودورها الإستراتيجى للعالم أجمع".

وشدد على أننا لا ندافع عن مصر، وإنما نبرز الدور الحقيقى لمصر سواء فى المجال التنموى والاقتصادى والاجتماعى والسياسى، قائلا: "ولا يهمنا ما يقوله الأوروبيين بقدر ما نبرز ما يحدث على أرض مصر من الناحية الواقعية".

ومضى يقول : "شعرنا جميعا أنا والوفد المصرى فى لقاء اليوم مع رئيسة البرلمان البلجيكى مدى تفهمها وجهة نظرنا فى جميع الموضوعات المطروحة، كما شرحنا لها موقف مصر من حقيقة مفهوم حقوق الإنسان، وأبرزنا الدور الاجتماعى غير المسبوق سواء فى حياة كريمة أو فيما يتمتع به المواطن المصرى حاليا من مشروعات تنموية واعدة فى مجال حقوق الإنسان الاجتماعية".

واستطرد قائلا: "كما شرحنا حقوق الإنسان فى المجال القضائى، وأوضحت، باعتبارى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وجهة النظر القانونية فيما يتعلق بهذا المجال وفى المحاكمة الجنائية المنصفة وحقوق المتهم الكاملة واستقلال القضاء المصرى ونزاهته".