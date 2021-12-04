الأوقاف: موفدان جديدان إلى دولة الأرجنتين لإحياء شهر رمضان المقبل

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان، اليوم: إن الموفدين هما: الشيخ سمير فوزى عبد الله عبد العزيز سلامة إمام وخطيب بأوقاف المنوفية إلى دولة الأرجنتين، إمامًا لإحياء ليالى شهر رمضان، والشيخ ياسر أبو القاسم عبد اللطيف جاد الكريم مسئول شئون القرآن بإدارة نجع حمادى الأزهرية إلى دولة الأرجنتين، قارئًا لإحياء ليالى شهر رمضان.
كما اعتمد وزير الأوقاف اليوم تجديد إيفاد الشيخ أحمد محمد محمد ريان – إمام وخطيب بأوقاف الإسكندرية لمدة عام، للعمل بمسجد بلال بن رباح– التابع للمركز الثقافى الإسلامى بسيدنى - أستراليا.
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