”الأرصاد” تحذر مطار القاهرة من طقس غدا لاتخاذ التدابير اللازمة

وجهت هيئة الأرصاد الجوية المصرية إنذارا جويا، مساء اليوم السبت إلى مطار القاهرة الدولى عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، وذلك لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، حيث من المتوقع أن تسود حالة من الطقس غير المستقر غدا الأحد، على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء وتمتد حتى شمال الصعيد.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد غدا الأحد رياحا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 45 : 55 وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر.
وأكدت مصادر مطلعة بالمطار، أن هناك غرفة ومركز عمليات بمطار القاهرة يتابعان وضع حالة الطقس أولًا بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ، فضلا عن أنه تم مطالبة العاملين بالمهبط بضرورة توخى الحذر والالتزام بمعايير السلامة، وتم التشديد على ضرورة الاستعداد الكامل لجميع الظروف المتعلقة بحالة الطقس.
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