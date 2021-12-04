هيئة الأرصاد: الإسكندرية تعرضت لكميات أمطار غير مسبوقة نتيجة التغيرات المناخية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية تضرب العالم كافة وليس مصر فقط.
وأوضحت خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حديث القاهرة"، الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه رغم عدم بدء فصل الشتاء، والذى سيبدأ في الـ21 من ديسمبر الجارى، فإن محافظة الإسكندرية تتعرض لموجة من الأمطار الغزيرة غير المسبوقة.
وأضافت "إيمان شاكر"، أن التغيرات المناخية أدت إلى وجود حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وكميات أمطار غزيرة وعواصف ترابية، وتابعت: "ارتفاع الأمواج في الإسكندرية الأربعاء الماضى تسبب في دخول المياه إلى نادى المهندسين".
وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن محافظات الإسكندرية ومطروح ودمياط تشهد سقوط أمطار متوسطة الشدة وارتفاع في الأمواج خلال الفترة المقبلة.
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