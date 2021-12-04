/664317/الرئيس-السيسي-بالتهنئة-لدولة-الإمارات-ويؤكد-نموذج فريد من-نوعه-في-التنمية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل:” يسعدني أن أتقدم، باسمي وباسم شعب مصر، بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، شعبا وقيادة، بمناسبة العيد الوطني الخمسين”.

دوت الخليج

الرئيس السيسي: دولة الإمارات نموذج فريد من نوعه في التنمية

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال الصحة الرسمية:” لقد قدمت دولة الإمارات، على مدار السنوات الماضية، نموذجا فريدا من نوعه في التنمية والعمران والتحديث التكنولوجي”.

واستكمل الرئيس السيسي:” إنني إذ أهنئ شعب الإمارات العزيز بهذه المناسبة الغالية، أؤكد أن علاقاتنا تشهد مزيدا من القوة والمتانة، وسنواصل معا تعزيزها بما يحقق مصالح شعبينا وأمتنا”.

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هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد حضر صباح اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة حيث أكد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة، كما أكد الرئيس ضرورة مواصلة تطوير إمكانات أكاديمية الشرطة لضمان مواكبتها لأحدث علوم العصر فى المجالات الأمنية والقانونية والاجتماعية لصقل مهارات الطلبة.