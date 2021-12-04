دوت الخليج يكشف عن المتسبب في رحيل حسين فيصل عن الزمالك مجاناً 

/664320/تحيا-مصر-يكشف-عن-المتسبب-في-رحيل-حسين-فيصل-عن-الزمالك-مجانا

تألق حسين فيصل مع منتخب مصر في أول مشاركة له مع الفراعنة، وأستطاع أن يحرز هدف ويصنع أخر بمهاره رائعة خلال لقاء السودان، بجانب حصده لجائزة رجل المباراة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووجه مسئولوا الزمالك الأتهامات حول رحيل اللاعب بشكل مجاني بنهاية الموسم الماضي.

مرتضى منصور

وأتهم مرتضى منصور بأن اللجنة الماضية وحسين السمري هم من تسببوا في رحيل اللاعب عن الزمالك لسموحة بشكل مجاني.

مشيراً أن ذلك إهدار للمال العام، بجانب أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك الذي نشر تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب فيها "يا خسارة حسين فيصل".

حسين السيد

وكان خرج حسين السيد في وقت سابق وكشف أن رحيل حسين فيصل عن الزمالك جاء ليس وحده بل رحيل 40 لاعب من ناشئين الزمالك، بسبب عدم قجرة النادي على قيدهم جميعاً.

وأتهم البعض حسين السيد بأنه فضل قيد أبنه على حساب حسين فيصل، وبعض اللاعبين الأخرين.

فاروق جعفر

وخرج فاروق جعفر ليخلي مسئوليته حول رحيل اللاعب عن الزمالك، مشيراً أن كارتيرون هو من طلب الاستغناء عنه بسبب توافر عدة لاعبين في نفس مركزه وأن حسين فيضل لدى كارتيرون ليس من أول 3 خيارات في مركزه.

مرتضى منصور: استغناء الزمالك عن حسين فيصل باطل وسنطالب بعودته

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحفية بأن الاستغناء عن حسين فيصل هو إهدار للمال العام، ويجب على الرأي العام الزملكاوي أن يأخذ حقه من اللجنة التي أستغنت عن اللاعب.

وأشار أن الزمالك سيطالب بعودة اللاعب مرة أخرى وسيلجأ إلى الرقابة الإدارية لمعرفة من المستبب في ذلك، بجانب المطالبه بعودة اللاعب لأن كل قرارات اللجنة السابقة باطلة.

وتألق اللاعب بشكل كبير في لقاء مصر أمام السودان وأستطاع أن يسجل هدف وصنع أخر بجانب صناعته العديد من الفرص لزملاءه.

حسين فيصل الأفضل في مباراة مصر والسودان

حصل حسين فيصل، لاعب منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في مباراة السودان.

وساهم حسين فيصل في تسجيل هدف وصناعة آخر، خلال الفوز الكبير للفراعنة على حساب المتنخب السوداني بخماسية نظيفة.

وكان حسين فيصل حديث السوشيال ميديا والصحافة بعد نهاية المباراة نظراً لرحيل اللاعب مجانا من نادي الزمالك بعد قرار باتريس كاريترون، المدير الفني للفني لعدم الحاجة إليه.

ويلتقي منتخب مصر أمام الجزائر مساء الثلاثاء المقبل في مباراة القمة العربية وتحديد متصدر المجموعة.