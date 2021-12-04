مواقع التواصل تهدد العلاقة بين الأزواج .. تفاصيل ندوة حزب الحرية بشأن الاسرة المصرية 

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عقدت أمانة المراءة بمحافظة الجيزة في حضور النائبة امل سلامة عضو مجلس النواب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، والنائب يوسف خطاب، أمين عام محافظة الجيزة، ندوة عن الارشاد الأسري والتربوي والعمل علي ترابط الاسرة المصرية خصوصا في ظل الخلافات الزوجية الحاصلة وارتفاع معدلات الطلاق بشكل لافت.

دوت الخليج

ندوة حزب الحرية بشأن الاسرة المصرية

تحدثت خلال الندوة التي تأتي في إطار توجيهات الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس الحزب، بالاهتمام بالاسرة المصرية، والدكتور أسماء مديح الاستاذ في الصحة النفسية جامعة عين شمس.

وفي بداية الندوة رحبت الدكتورة أمل سلامة بجميع الحاضرين مؤكدة علي اعتزازها وسعادتها بتواجدها اليوم مؤكدة علي ان المراءة المصرية لها دور فاعل وهام في بناء المجتمع وثمنت سلامة دور الرائدات الريفيات وحملة طرق الابواب التي اطلقها المجلس القومي للمرأة تزامنا مع مبادرة حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القري الاكثر فقرا.

الدكتورة أمل سلامة: التجرية تهدف إلى إقامة مشروعات اقتصادية

وقالت الدكتورة أمل سلامة: إن هذة التجرية تهدف إلى إقامة مشروعات اقتصادية تكون سبب رئيسي ومصدر دخل لهذة الاسر ويكون لها مردودها الايجابي والفعال علي تحسين أحوال معيشتهم.

وشددت سلامة علي دعمها ودعم الحزب في الحفاظ علي تماسك الاسرة المصرية مع تكريس ثقافة الامن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبري وذلك من خلال تعزيز مشاركة المراءة في ترسيخ قيم السلم والامن المجتمعي والعمل علي ازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية.

من جانبها قالت الدكتورة أسماء مديح، أستاذ الصحة النفسية جامعة عين شمس، أن سبب المشاكل التي تحدث في الاسرة المصرية والمجتمع بعد افراد الاسرة الواحدة عن بعضهم البعض وعدم ارتباطهم بالاحاسيس والمشاعر والافعال مؤكدة أن التفكك الأسري يؤثر علي جميع افراد الاسرة خاصة الأبناء وكذلك يؤثر علي المجتمع بأكمله علي سبيل المثال الاب الحاضر الغائب وهو الذي يقضي معظم وقته خارج المنزل سواء في العمل او الجلوس علي المقهي ويحرم زوجته وأبنائه من الحوار معه .

وقالت مديح ان ثورة الاتصالات الحديثة اثرت بشكل لافت حيث ان الافراط في استخدام وسائل التواصل الحديثة أدي الي اهمال الاسر وأثرت سلبيا في العلاقة بين الازواج فأصبح بعضهم يقضي وقتا كبيرا علي اجهزة الهاتف مما يثير شعور ا بعدم الاهتمام من الطرفين ويؤدي الي نشوب نزاع ومشاكل عديدة فيما بينهم واوضحت استاذ الصحة النفسية أن الكثير من العائلات تظهر بأنها تعيش مع بعضها البعض في منزل واحد ولكن الحقيقة انها تعيش منعزلة تماما .

واوضحت مديح انه مع بداية سن المراهقة تظهر العديد من التغيرات الفسيولوجية والنفسية علي الابناء ويحدث للمراهق تقلبات مزاجية حادة ابرزها الضغط العصبي والتوتر وقد يلجأ بعض المراهقين من الشباب الي التدخين خلسه دون معرفة الاب او الام حيث يحتاج المراهقون الي أن يكونوا مقبولين من قبل أصدقائهم ويكون لديهم دافع لتجربة أشياء جديدة لأنهم في ضغط مستمر للظهور بمظهر معين والتحدث بطريقة معينة اواقامة علاقات بشكل غير مقبول لذلك يجب ان تراقب ابنك المراهق في اعقاب اي حدث من هذا القبيل.