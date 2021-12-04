الجيزة تفتح شوارع الجيش وشكرى القواتلى بعد إزالة التعديات «فيديو وصور»

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، مساء اليوم، فتح شوارع الجيش وشكرى القواتلى بمحيط مزلقان العياط بعد رفع الإشغالات والتعديات وفروشات الباعة الجائلين، واستاندات المعروضات خلال حملات استمرت على مدار اليوم وجارٍ المتابعة للشوارع لعدم عودة التعديات.





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