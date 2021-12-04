الشؤون الإسلامية البحرينى يؤيد فتوى الأزهر بشأن حملات الترويج للشذوذ الجنسى

جدة - نرمين السيد - أصدر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية البحرينى، اليوم السبت، بيانًا أبدى فيه تأييده لما تضمَّنته الفتوى الشرعية الصادرة عن مركز الأزهر العالمى للفتوى بشأن الحملات الممنهجة التى تقودها قوى ومنظماتٌ عالميةٌ؛ بهدف الترويج لفاحشة الشذوذ الجنسى، وتقنين انتشارها بين الراغبين فى ممارسة هذا الانحراف فى مختلف المجتمعات حول العالم، بما فيها المجتمعات العربيَّة والإسلاميَّة.





وشدد المجلس فى بيان، أوردته وكالة الأنباء البحرينية على أنه من المقرر والثابت من الدين بالضرورة حرمة الشذوذ الجنسى حرمةً قطعيةً فى الشريعة الإسلامية الغراء وفى جميع الشرائع والأديان السماوية، مشيرًا إلى أنه أمرٌ شنيعٌ ترفضه الفطرة البشرية السوية، وتأباه القيم الدينية الراسخة عبر تاريخ الأديان كافة، ويؤدى إلى فسادٍ كبيرٍ يدمِّر الاجتماع البشرى، ويهدم منظومة القيم الخلقية والاجتماعية لمؤسسة الأسرة ويمسخ هوية أفرادها، ويعبث بأمن المُجتمعات واستقرارها، ويحطُّ من كرامة الإنسان إلى قاع الرذيلة، وينتهك حقوقه، ويُؤْذِنُ بسوء العاقبة فى الدنيا والآخرة. كما استنكر المجلس هذه الحملات غير الأخلاقية ورفضها رفضًا قاطعًا، وأدان الأساليب والوسائل الشيطانية المختلفة للترويج للفُحش والشذوذ، خصوصًا ما يُروَّج عبر الأفلام والمواد الإعلامية المختلفة، وما يُرفع أو يُنشر من شاراتٍ أو شعاراتٍ أو رموزٍ أو ألوانٍ للتحريض على الرذيلة والسقوط.

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