الصحة: فتح باب التسجيل لجرعة تعزيزية للفئات الأكثر تأثرًا بكورونا خلال أيام

جدة - نرمين السيد - أكد حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه خلال أيام سيتم فتح باب التسجيل عن الجرعة التعزيزية للفئات الأكثر عرضة لشدة المرض من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأكثر تعرضاً للإصابة من الأطقم الطبية، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام كل اللقاحات المتاحة لدينا فى الجرعة التعزيزية.





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