أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأحد

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود الأحد طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، بارد على كافة الأنحاء ليلًا.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة.

وأكدت الأرصاد، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط تعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.