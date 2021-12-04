الصحة: فتح باب التسجيل لجرعة تعزيزية للفئات الأكثر تأثراً بكورونا

قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم الإعلان عن الجرعة التعزيزية للفئات الأكثر عرضة لشدة المرض من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأكثر تعرضاً للإصابة من الأطقم الطبية، وخلال أيام سيتم فتح باب التسجيل على الموقع، وسيتم استخدام كل اللقاحات المتاحة لدينا في الجرعة التعزيزية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة "on": "هناك نصف مليون طفل أقل من 18 سنة تم تسجيلهم في منظومة اللقاحات، وعدد من تلقوا اللقاح، تخطوا الـ262 ألفا، وهو كبداية رقم جيد للغاية، وقد لا نحتاج أن نتحرك للمدارس، لأن هناك استجابة كبيرة من أولياء الأمور فيما يتعلق بتلقيح أبنائهم".

وقال: "هناك تواصل مستمر مع الدول التي أعلنت إيقاف الطيران المباشر مع مصر، وسويسرا أعلنت اليوم فتح الطيران المباشر مع مصر، وهذه الخطوة تتويج لجهود وزارة الصحة في مصر، لأن مصر انتهجت نهجاً اتسم بالشفافية في عرض الوضع الوبائي".