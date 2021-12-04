الرئيس السيسى مهنئًا الإمارات بالعيد الوطنى: قدمت نموذجا فريدا في التنمية والعمران

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، شعبا وقيادة، بمناسبة العيد الوطني الخمسين. وكتب الرئيس السيسى علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" يسعدني أن أتقدم، باسمي وباسم شعب مصر، بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، شعبا وقيادة، بمناسبة العيد الوطني الخمسين. ‏وأضاف الرئيس: "لقد قدمت دولة الإمارات، على مدار السنوات الماضية، نموذجا فريدا من نوعه في التنمية والعمران والتحديث التكنولوجي".

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وتابع الرئيس:"وإنني إذ أهنئ شعب الإمارات العزيز بهذه المناسبة الغالية، أؤكد أن علاقاتنا تشهد مزيدا من القوة والمتانة، وسنواصل معا تعزيزها بما يحقق مصالح شعبينا وأمتنا".

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