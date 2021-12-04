أعربوا عن سعادتهم.. وفود 42 دولة يزورون المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

توافد خلال الأسبوع الماضى إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط ضيوف مصر من الوزراء والمسؤولين والوفود الرسمية من عدد من دول العالم.

ويأتي ذلك للاستمتاع بما يحتويه المتحف من قطع أثرية متفردة وخاصة المومياوات الملكية والتى تم نقلها فى موكب مهيب فى شهر إبريل الماضى من المتحف المصرى بالتحرير.

واستقبل المتحف وفود أكثر من 42 دولة من المشاركين فى معرض مصر الدولى للصناعات العسكرية والدفاعية إيديكس 2021 والذى استضافته مصر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى زيارة وفد أفريقى من جنسيات مختلفة خلال زيارته الحالية للمشاركة فى اجتماعات الدورة الثانية للمركز المصرى الأفريقى للتدريب فى مجال تنظيم الاتصالات.

واستقبل الوفود الدكتور احمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط للترحيب بهم وإعطائهم نبذه عن المتحف ومقتنياته المتميزة وقام أمناء المتحف باصطحاب هذه الوفود فى جولة شملت قاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات الملكية.

وأعربت الوفود خلال زيارتها، عن سعادتها بزيارة المتحف واصفين إياه بالصرح الضخم والمبهر بما يضمه من كنوز أثرية متميزة ومتفردة، خاصة المومياوات الملكية.

وأهدى نائب رئيس هيئة التسليح الكويتى خلال زيارته للمتحف، درع الجيش الكويتى وسلمه إلى الدكتور أحمد غنيم، معربا له عن سعادة بهذه الزيارة وما شاهده من مقتنيات أثرية فريدة وهامة تعبر عن الحضارة المصرية العظيمة.