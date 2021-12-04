/664323/كأس-العرب-فلسطين-والسعودية-يتعادلان-في-لقاء-قوي

أنتهت مباراة السعودية أمام فلسطين بالتعالدل الإيجابي 1/1، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العرب قطر 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد اللقاء تألق كبير للمنتخب الفلسطيني في البداية وأستطاع إحراز هدف بنهاية الشوط الأول عن طريق محمد باسم رشيد بتصويبة صاروخية.

ومع بداية الشوط الثاني تغير مستوى منتخب السعودية للأفضل وبادل فلسطين الهجمات وشكل خطورة كبيرة، حتى أستطاعوا أن يحرزا هدف في الدقيقة 81 عن طريق عبد الله الحمدان بعد جملة مميزه من لاعبي الأخضر السعودي.

وبتلك النتيجة يصبح لكلاً منهما نقطة في المجموعة الثالثة التي تضم معهم المغرب والأردن.

نتيجة مباراة مصر والسودان

حلوة أوي أوي من أحمد رفعتpic.twitter.com/GTASlpfkgf — Ahmed Sayed (@ahmdsayed74) December 4, 2021

وفي الدقيقة 12 حصل عمر كمال زميل أحمد رفعت في فيوتشر على ركلة جزاء، ليحرزها أحمد سيد زيزو، ثم أحرز محمود حمدي الونش الهدف الثالث بعد مرواغة رائعة من اللاعب الشاب حسين فيصل بالدقيقة 31.

هدف زيزو مع منتخب مصر في مرمى السودان 🇸🇩 pic.twitter.com/K0nILOXmqg — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) December 4, 2021

لينتهي الشوط الأول بنتيجة كبيرة لمنتخب مصر على السودان وسط أداء رائع ومميز من كتيبة الفراعنة.

هدف مُدافعنا محمود حمدي الونش في شباك منتخب السودانpic.twitter.com/beiKvl67Ax — Zamalek Stats (@Zamalek_Stats) December 4, 2021

ومع بداية الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيرا وظل منتخب مصر يهاجم المنتخب السوداني بقوة، حتى نجحوا في تسجيل هدفين وسط اتألق كبير لمعظم اللاعبين على رأسهم اللاعب الشاب حسين فيصل.

وسجل فيصل الهدف الرابع في الدقيقة 57 بعدر كرة أرتدت من حارس السودان يتابعها ويسكنها الشباك، ثم عزز محمد شريف بالهدف الخامس في الدقيقة 80 عقب نزولهـ بتمريرة متقنة من محمد مجدي أفشة.

🎥⚽️ هدف حسين فيصل

ايه اللي بيعمله حسين اللية هايل #مصر_السودان#كاس_العرب



pic.twitter.com/UDZE9uR19l — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) December 4, 2021

وبهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر بشكل رسمي للدور القادم قبل اللقاء الأخير مع الجزائر، وحصد الفراعنة 6 نقاط بالتساوي مع المنتخب الجزائري.

وشهدت تشكيلة المباراة مفاجأت خاصة في مركز الظهير الأيمن بإراحة أكرم توفيق، ومشاركة عمر كمال عبد الواحد، مع تواجد حسين فيصل، بديلاً لمحمد شريف في الخط الهجومي.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: عمرو السولية، أيمن أشرف، أحمد رفعت

خط الهجوم: حسين فيصل، أحمد سيد زيزو، مروان حمدي