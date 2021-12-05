جدة - نرمين السيد - يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اجتماعا، بعد غد الإثنين، بمديرى المديريات على مستوى الجمهورية، لمناقشة كل ما يتصل بشئون الدعوة والمساجد بمديرياتهم.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد غد.. وزير الأوقاف يجتمع بمديرى المديريات على مستوى الجمهورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.