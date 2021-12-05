توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة دبى للاستشارات

جدة - نرمين السيد - ‎شهد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى بجمهورية مصر العربية مراسم توقيع إتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة "دبى للاستشارات"، خلال ذراعها التسويقى مركز الامارات العربية المتحدة للتجارة، جاء ذلك خلال اليوم الرابع والأخير من معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" المقام بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.





‎قام بتوقيع الاتفاقية المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، وسعادة وليد حارب الفلاحى الرئيس التنفيذى لمركز الإمارات العربية المتحدة للتجارة و، المدير التنفيذى لشركة دبى للاستشارات بحضور المستشار كريم رضا عبدالرحمن.

‎وقام المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى فى بداية مراسم توقيع الاتفاقية بتقديم التهنئة بمناسبة العيد الوطنى لدولة الإمارات، معربا عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التى تحقق المصلحة المشتركة للطرفين.

‎وأثنى الوزير "مرسى" على المشاركة الإماراتية المتميزة بمعرض "EDEX 2021" الذى يعد فرصة واعدة لعقد شراكات مثمرة فى مختلف المجالات، كما يمثل منصة هامة لعرض مستجدات التكنولوجيا العالمية فى مجالات الصناعات العسكرية وأنظمة الدفاع المختلفة، لافتا إلى أن الوزارة تعد من أهم الأذرع الصناعية بمصر فى المجالين العسكرى والمدنى.

‎وأشار الوزير "مرسى" إلى أنه بموجب هذه الإتفاقية ستقوم شركة دبى للاستشارات بتسويق منتجات وزارة الإنتاج الحربى المدنية فى السوق العربية والأفريقية من خلال ذراعها مركز الامارات التجارى الذى من ضمن مهامه تسويق ودعم الصادرات فى إفريقيا والشرق الأوسط، وتتضمن الإتفاقية أيضا إمكانية قيام الجانب المصرى بتقديم خدمات ما بعد البيع من دعم فنى وصيانة وتوفير قطع غيار وتدريب لعملاء شركة دبى للاستشارات بالمنطقة العربية والأفريقية، وأضاف الوزير "مرسى" أن هذا التوقيع يأتى فى ضوء العلاقات الراسخة الممتدة ما بين مصر والإمارات والتقارب الشديد بين القيادتين فى الدولتين وكذا فى ضوء التطور غير المسبوق الذى تشهده الصناعات الوطنية والإمكانيات الهائلة المتوفرة لدى الطرفين.

‎ومن جانبه أكد وليد حارب الفلاحى المدير التنفيذى لشركة دبى للإستشارات أن العلاقات التعاونية المثمرة بين مصر والإمارات تعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج المصرية والشركات الإماراتية فى مختلف مجالات التصنيع، وأشاد بدور وزارة الإنتاج الحربى فى دعم خطط الدولة المصرية للتطوير عبر مشاركتها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

‎وأعرب "الفلاحى" عن سعادته بهذا التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، مؤكدا أن اهتمام الجانب الإماراتى بالتعاون مع "الإنتاج الحربى" يأتى بهدف تبادل الخبرات والرؤى فى ظل الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين، لافتا إلى أن "دبى للاستشارات" لديها قدرات تسويقية متميزة ستساهم فى تحقيق أهداف توقيع هذه الاتفاقية المشتركة للدعاية والتسويق لمنتجات الإنتاج الحربى المدنية بالمنطقة العربية والإفريقية.