طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لتفادي توقيع الغرامة المالية

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محمد سياف - ابو ظبي - مع موعد اقتراب انتهاء مهلة فترة السماح يبحث العديد من عملاء شركة WE عن طرق سداد القيمة المستحقة فاتورة التليفون الأرضي لتجنب توقيع الغرامة أو انقطاع الخدمة في حالة الامتناع عن السداد، حيث يتم إصدار الفاتورة من خلال الموقع الرسمي لشركة الاتصالات WE بنظام الربع سنوي كل ثلاث شهور، ومن الموعد المقرر مسبقًا لصدور فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 يناير 2022.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لشركة الاتصالات WE من خلال كود المنطقة التابع لها كالتالي:

الدخول من خلال رابط الاستعلام عن إستهلاك اضغط من هنا.

إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة كتابة كود المنطقة التابع لها، ومن ثم كتابة رقم التليفون.

ثم اضغط على تبويب إظهار الفواتير.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

ويمكنك سداد القيمة المستحقة للفاتورة من خلال التوجه إلى فرع من فرع المصرية للإتصالات المتواجدة في جميع أنحاء المحافظات.

أو من خلال مكينات الدفع الإلكترونية كخدمة فوري أو مصاري وخدماتي وممكن وأمان وBee.

وكذلك يمكنك الدفع المباشر من خلال مكاتب البريد المصري المتواجدة في جميع انحاء الجمهورية.

الدفع من خلال مكينات التابعة للبنوك ATM التابعة لبنك التجاري الدولي CIB وبنك الأهلي المصري.

يمكنك سداد الفاتورة من خلال خدمة فودافون كاش التى توافرها في جميع فروع شركة الاتصالات فودافون.

أو من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لشركة الإتصالات المصرية WE.

مع اقتراب موعد انتهاء مهلة فترة السماح المقررة لسداد فواتير التليفون الأرضي يقبل العديد من العملاء الذين لم يقوموا بسداد قيمة الفاتورة خلال فترة السماح بتسديد الفواتير المستحقة لتفادي توقيع الغرامة المالية أو انقطاع الخدمة، كما أكدت شركة المصرية للإتصالات WE عن توقيع الغرامة مالية وقطع الخدمة والحرارة عن الممتنعين عن سداد الفواتير.

كما حرصت شركة المصرية للإتصالات على توفير العديد من طرق سداد الفواتير لتجنب حدوث أي تجمعات أو ازدحام يؤدي إلى زيادة في إنتشار فيروس كورونا وتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال الموقع، مثل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.