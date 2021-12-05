/664324/أرقام-وإحصائيات-عن-كأس-العرب-لا-تفوتك-رقم-مميز-لمنتخب-مصر

أنتهت الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العرب قطر 2021، بتأهل بعض الفرق بشكل رسمي قبل لعب الجولة الثالثة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي منتخب مصر أبرز المنتخبات التي ضمنت التأهل للدور القادم بشكل رسمي بعد الفو أمس على السودان بخماسية نظيفة، وسط أداء رائع ومميز من لاعبي الفراعنة.

بجانب اللاعبين الذين ظهروا لأول مرة و أدوا بشكل مميز، على أحمد رفعت وحسين فيصل الذي حصد جائزة رجل المباراة.

ويرصد دوت الخليج معكم بعض الأرقام عن البطولة:

مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العرب

- البحرين والعرق تعادل 0/0

- قطر تفوز على عمان 2/1

- الإمرات تفوز على موريتانيا 1/0

- سوريا تفوز على تونس 2/0

- المغرب تفوزعلى الأردن 4/0

- الجزائر نفوزعلى لبنان 2/0

- مصر تفوز على السودان 5/0

السعودية تتعادل مع فلسطين 1/1

هدافين البطولة

- سيف الدين الجزيري 2

- عبد الإله الحافيظي 2

- فراس بالعربي 2

- تامر صيام 2

- بغداد بونجاح 2

- صلاح اليحيائي 2

الفرق التي تأهلت بشكل رسمي

- مصر

- الجزائر

- المغرب

- قطر

أفضل خط هجوم ودفاع

أقوى هجوم منتخب المغرب برصيد 8 أهداف

أضعف هجوم أربع فرق لم تسجل وهم السعودية وفلسطين والسودان ولبنان

أقوى دفاع مصر والمغرب والجزائر لم تسكن شباكهم أهداف

أضعف دفاع السودان سكنت شباكهم 9 أهداف

ترتيب المجموعات

نتيجة مباراة مصر والسودان

حلوة أوي أوي من أحمد رفعتpic.twitter.com/GTASlpfkgf — Ahmed Sayed (@ahmdsayed74) December 4, 2021

وفي الدقيقة 12 حصل عمر كمال زميل أحمد رفعت في فيوتشر على ركلة جزاء، ليحرزها أحمد سيد زيزو، ثم أحرز محمود حمدي الونش الهدف الثالث بعد مرواغة رائعة من اللاعب الشاب حسين فيصل بالدقيقة 31.

هدف زيزو مع منتخب مصر في مرمى السودان 🇸🇩 pic.twitter.com/K0nILOXmqg — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) December 4, 2021

لينتهي الشوط الأول بنتيجة كبيرة لمنتخب مصر على السودان وسط أداء رائع ومميز من كتيبة الفراعنة.

هدف مُدافعنا محمود حمدي الونش في شباك منتخب السودانpic.twitter.com/beiKvl67Ax — Zamalek Stats (@Zamalek_Stats) December 4, 2021

ومع بداية الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيرا وظل منتخب مصر يهاجم المنتخب السوداني بقوة، حتى نجحوا في تسجيل هدفين وسط اتألق كبير لمعظم اللاعبين على رأسهم اللاعب الشاب حسين فيصل.

وسجل فيصل الهدف الرابع في الدقيقة 57 بعدر كرة أرتدت من حارس السودان يتابعها ويسكنها الشباك، ثم عزز محمد شريف بالهدف الخامس في الدقيقة 80 عقب نزولهـ بتمريرة متقنة من محمد مجدي أفشة.

🎥⚽️ هدف حسين فيصل

ايه اللي بيعمله حسين اللية هايل #مصر_السودان#كاس_العرب



pic.twitter.com/UDZE9uR19l — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) December 4, 2021

وبهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر بشكل رسمي للدور القادم قبل اللقاء الأخير مع الجزائر، وحصد الفراعنة 6 نقاط بالتساوي مع المنتخب الجزائري.

وشهدت تشكيلة المباراة مفاجأت خاصة في مركز الظهير الأيمن بإراحة أكرم توفيق، ومشاركة عمر كمال عبد الواحد، مع تواجد حسين فيصل، بديلاً لمحمد شريف في الخط الهجومي.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: عمرو السولية، أيمن أشرف، أحمد رفعت

خط الهجوم: حسين فيصل، أحمد سيد زيزو، مروان حمدي