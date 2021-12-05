أمطار ورياح مثيرة للأتربة .. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، أنه تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط امطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط تعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من (٣.٥:٢.٥) متر.