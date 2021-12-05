خلال 12 يوما .. إغلاق 1658 منشأة طبية فى 26 محافظة «صور»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 1658 منشأة طبية خاصة مخالفة فى 26 محافظة فى الفترة من 22 نوفمبر وحتى أمس، وذلك ضمن الحملات الدورية المكثفة التى تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، فى إطار الحرص على صحة وسلامة المرضى.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لـ وزارة الصحة والسكان، أن الحملات تضمنت المرور على 5 آلاف و680 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات وعيادات، ومراكز طبية بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، بنى سويف، الفيوم، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، البحر الأحمر، الوادى الجديد، جنوب سيناء"، وذلك للتأكد من استيفاء المنشآت الطبية للاشتراطات الصحية اللازمة.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكى، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، لافتًا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى يتم رصدها خلال المرور.

وأشار زكى إلى تحرير 152 محضرًا ضد المخالفات التى تم رصدها أثناء المرور والتى تنوعت بين عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة، فضلاً عن العثور على أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها.

وأوضح زكى أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التى تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة، من خلال سيارات إسعاف، مؤكدًا استمرار تنفيذ الحملات الرقابية الدورية على المنشآت الطبية كافة، حرصًا على صحة المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.