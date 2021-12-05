خلود زهران : «أوميكرون» أجبر بعض الدول على فرض قيود مرة أخرى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية خلود زهران، إن العالم كان يستعد لعودة الحياة بشكل طبيعى بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن ظهر متحور جديد وهو "أوميكرون"، الذى بدأ فى الانتشار بشكل واسع.





وأضافت خلود زهران خلال برنامج "آخر ساعة" الذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المتحور الجديد ظهر أولا فى دولة جنوب إفريقيا ثم بدأ فى الانتشار من دولة إلى أخرى، مما أجبر بعض الدول على اتخاذ إجراءات احترازية وفرض قيود مرة أخرى، بل إن بعض الدول اتخذت قرارا بالغلق من جديد. وأشارت، إلى أن منظمة الصحة العالمية قالت عن متحور أوميكرون أنه شديد العدوى ويختلف عن المتحورات السابقة لفيروس كورونا. ولفتت إلى أن مصر اتخذت إجراءت احتراوية لموجهة المتحور الجديد، مؤكدة أنه أثار الذعر فى العالم أجمع.

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